В аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга начали регистрировать пассажиров по биометрии

Первые пассажиры в Шереметьево и Пулково 1 июня прошли регистрацию и посадку на борт по биометрии через сервис Центра биометрических технологий. ВТБ обеспечил пассажирам возможность сдать биометрию прямо в зале вылета.

Новая возможность появилась в преддверии ПМЭФ-2026 и действует на рейсах программы Аэрофлот ШАТТЛ между Санкт-Петербургом и Москвой. Специальная зона, где можно сдать биометрию и получить консультацию, будет работать летом в аэропорту Пулково.

Технология позволяет самостоятельно зарегистрироваться на рейс и сдать багаж, пройти в "чистую" зону к гейтам, а затем - на борт самолета. Сдать подтвержденную биометрию пассажиры Аэрофлота могут и заранее - в отделениях банка. После этого достаточно разрешить использование биометрии в личном кабинете на сайте авиаперевозчика и привязать свои данные к билету.

Как отметила первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова, активное внедрение биометрии на авиатранспорте скоро получит развитие.

В процедуре регистрации посадки на рейс по биометрии используются специальные киоски и оборудование на стойках регистрации авиакомпании. С их помощью считываются данные пассажира и посадочные талоны. При этом пассажир сам решает, как пройти на рейс - по паспорту или с помощью биометрии.

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), в 2025 году половина пассажиров хотя бы раз использовала биометрию в аэропорту. Порядка 85% отмечают, что удовлетворены этим опытом.

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

