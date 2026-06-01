В аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга начали регистрировать пассажиров по биометрии

Первые пассажиры в Шереметьево и Пулково 1 июня прошли регистрацию и посадку на борт по биометрии через сервис Центра биометрических технологий. ВТБ обеспечил пассажирам возможность сдать биометрию прямо в зале вылета.
Новая возможность появилась в преддверии ПМЭФ-2026 и действует на рейсах программы Аэрофлот ШАТТЛ между Санкт-Петербургом и Москвой. Специальная зона, где можно сдать биометрию и получить консультацию, будет работать летом в аэропорту Пулково.
Технология позволяет самостоятельно зарегистрироваться на рейс и сдать багаж, пройти в "чистую" зону к гейтам, а затем - на борт самолета. Сдать подтвержденную биометрию пассажиры Аэрофлота могут и заранее - в отделениях банка. После этого достаточно разрешить использование биометрии в личном кабинете на сайте авиаперевозчика и привязать свои данные к билету.
Как отметила первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова, активное внедрение биометрии на авиатранспорте скоро получит развитие.
В процедуре регистрации посадки на рейс по биометрии используются специальные киоски и оборудование на стойках регистрации авиакомпании. С их помощью считываются данные пассажира и посадочные талоны. При этом пассажир сам решает, как пройти на рейс - по паспорту или с помощью биометрии.
По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), в 2025 году половина пассажиров хотя бы раз использовала биометрию в аэропорту. Порядка 85% отмечают, что удовлетворены этим опытом.
