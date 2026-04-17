Билайн ускорил работу популярных российских видеосервисов

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Билайн увеличил емкость и улучшил маршруты доставки для популярных отечественных видеосервисов: Rutube, VK, "Кинопоиска", "Иви", Okko и других. С начала 2026 года объемы присоединения выросли до 5,5 Тбит/с — против 4 Тбит/с по итогам всего прошлого года.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Между сервисами эти объемы распределились пропорционально востребованности — основная доля пришлась на самые посещаемые площадки с тяжелым видеоконтентом. Теперь в сети оператора они работают быстрее и качественнее.

Всё это стало возможным благодаря ускоренному развертыванию сетевой инфраструктуры, превентивному расширению пропускной способности присоединений под растущие объемы отечественного медиа контента. В условиях растущих объемов трафика и общей перестройки структуры контента Билайн продолжает инвестировать в расширение инфраструктуры, прямые присоединения и повышение устойчивости сети к внешним ограничениям — чтобы российский контент на высокой скорости оставался доступным для миллионов пользователей.

Сергей Быков, вице-президент по операторскому бизнесу Билайна:

"Билайн делает ставку на развитие пропускной способности собственной сети и присоединения с держателями ресурсов. Мы заботимся о наших клиентах и делаем всё, чтобы качество доступа к российскому контенту не деградировало, а наоборот — росло. Ключевой приоритет для нас — отказоустойчивость и надежность сети: даже при пиковых нагрузках или внештатных ситуациях соединение должно оставаться стабильным, а сервисы — доступными. Мы приближаем контент к клиенту, сокращая расстояния и убирая посредников".

Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: http://www.beeline.ru

Erid: 2VSb5woJrXC

г. Москва, ОГРН 1027700166636, ИНН 7713076301

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

