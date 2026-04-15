"Цербер" остановит биологическое оружие: на Wink выходит вторая новелла военного детектива "СМЕРШ 4"

В продолжении долгожданного военного детектива "СМЕРШ 4" контразведчики должны пресечь планы фашистов применить биологическое оружие, чтобы остановить наступление советских войск. 16 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) состоится премьера четырехсерийной новеллы "Операция "Цербер" (16+). Проект пополнит линейку Wink Originals, а телевизионная премьера сериала запланирована на канале "РЕН ТВ".

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

В главных ролях снялись Игорь Петренко и Владислав Котлярский. Также в проекте заняты Анастасия Микульчина, Ася Домская, Леонид Громов, Никита Тезов, Александр Лымарев, Джунсуке Киносита и другие актеры. Режиссер — Михаил Кабанов.

По сюжету новых серий советские войска готовятся к наступательной Люблин-Брестской операции по освобождению Западной Белоруссии и Восточной Польши. Чтобы остановить наступление, фашисты впервые готовы применить биологическое оружие. Офицерам Лаврову и Семенову нужно совершить невозможное, чтобы разрушить их смертоносные планы.

Михаил Кабанов, режиссер:

"Новелла "Операция "Цербер" отчасти навеяна событиями, связанными с "Отрядом 731". Это специальный японский отряд, который проводил страшные эксперименты над людьми и занимался исследованиями биологического оружия. Часть съемок этой новеллы проходили в лес, отдельно была построена декорация лаборатории".

Владислав Котлярский, актер:

"Мне нравится, что в нашем сериале есть не только детективный сюжет, погони, драки и перестрелки. Мы затрагиваем и глубокие личные истории героев, их переживания, любовь, трагедии, показываем внутренний свет, даем надежду. Это всегда важно и ценно. У проекта оказалось много поклонников даже среди актеров, с которыми я вместе играю спектакли, что меня приятно удивило, и они с нетерпением ждут выхода новых серий".

Съемки проекта проходили в Москве, Московской области, а также в Костроме и Кинопарке "Москино".

О новелле "Операция "Цербер"" ("СМЕРШ 4")

Производство: "РЕН ТВ", "Звезда", Wink, Star Media

Режиссер-постановщик: Михаил Кабанов

Оператор-постановщик: Алексей Морозов

Автор сценария: Артемий Королев

Генеральные продюсеры: Андрей Анохин, Анатолий Тупицын, Алексей Пиманов, Владимир Тюлин

Продюсеры РЕН ТВ: Владимир Филимонов, Алексей Анисимов

Продюсеры телеканала "Звезда": Александр Орлов, Борис Яновский

Продюсеры Wink: Александр Косарим, Антон Володькин

Художник-постановщик: Александр Егоров

Художник по костюмам: Бэлла Амаглобели

Художник по гриму: Алексей Шевченко

В ролях: Игорь Петренко, Владислав Котлярский, Анастасия Микульчина, Ася Домская, Леонид Громов, Никита Тезов, Александр Лымарев, Джунсуке Киносита, Михаил Лукашев, Алексей Савченко, Денис Константинов, Степан Константинов, Николай Герман, Сергей Куликов, Валерий Сторожик, Иван Лакшин и другие.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

