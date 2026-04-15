Авито Авто составили рейтинг автомобилей с пробегом в возрасте до 5 лет в сервисе Селект В России разработали платформу для подбора услуг связи Мошенники в два раза чаще стали звонить по сложным схемам жителям Самарской области В Октябрьском районе Самары построят новую дорогу ИИ‑агенты: от эйфории до скрытого сопротивления кремниевым работникам

Мошенники в два раза чаще стали звонить по сложным схемам жителям Самарской области

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
ПАО "МТС" проанализировала характер мошеннических звонков жителям Самарской области за первый квартал 2026 года. По данным аналитики, злоумышленники вдвое чаще, чем в первом квартале прошлого года, стали использовать сложные многоступенчатые схемы в своих звонках абонентам.

Сложные схемы предполагают цепочку звонков с целью заполучить доверие жертвы и заставить передать собеседнику свои сбережения или персональные данные. Особенно активны мошенники в своих многоступенчатых звонках в понедельник и пятницу. Чаще всего злоумышленники звонят с 11:00 до 12:00. В эти часы дети и молодежь на учебе, взрослые - на работе, а пенсионеры чаще всего остаются дома одни, без поддержки близких. Этим и пользуются злоумышленники, чтобы застать жертву врасплох. И если раньше все ограничивалось одним звонком мошенников, то теперь в ход идут две и более попыток обмануть абонента.

Стандартные методы обмана становятся все менее эффективными, поэтому преступники переходят к персонализированным схемам с усиленным психологическим давлением: представляются государственными органами, ведут диалоги о пенсионных и социальных выплатах, о замене sim-карт, о  вопросах оказания коммунальных услуг. Также часто мошенники звонят с предложениями легкого заработка. В группе риска - пенсионеры и дети. В Самарской области за первый квартал 2026 года наибольшее количество звонков со сложными многоступенчатыми схемами было адресовано женщинам 65 лет и старше.

"В течение прошлого года наблюдалось ежеквартальное снижение количества мошеннических и спам-звонков. Однако не стоит терять бдительности - схемы мошенников становятся сложнее. Наши разработчики не стоят на месте, они реагируют на новые вызовы, поэтому технологии сервиса "Защитник" регулярно обновляются и доказывают свою эффективность. Иметь в своем смартфоне ИИ-помощника - это современная необходимость", - отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

