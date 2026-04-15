Мошенники в два раза чаще стали звонить по сложным схемам жителям Самарской области

ПАО "МТС" проанализировала характер мошеннических звонков жителям Самарской области за первый квартал 2026 года. По данным аналитики, злоумышленники вдвое чаще, чем в первом квартале прошлого года, стали использовать сложные многоступенчатые схемы в своих звонках абонентам.
Сложные схемы предполагают цепочку звонков с целью заполучить доверие жертвы и заставить передать собеседнику свои сбережения или персональные данные. Особенно активны мошенники в своих многоступенчатых звонках в понедельник и пятницу. Чаще всего злоумышленники звонят с 11:00 до 12:00. В эти часы дети и молодежь на учебе, взрослые - на работе, а пенсионеры чаще всего остаются дома одни, без поддержки близких. Этим и пользуются злоумышленники, чтобы застать жертву врасплох. И если раньше все ограничивалось одним звонком мошенников, то теперь в ход идут две и более попыток обмануть абонента.
Стандартные методы обмана становятся все менее эффективными, поэтому преступники переходят к персонализированным схемам с усиленным психологическим давлением: представляются государственными органами, ведут диалоги о пенсионных и социальных выплатах, о замене sim-карт, о вопросах оказания коммунальных услуг. Также часто мошенники звонят с предложениями легкого заработка. В группе риска - пенсионеры и дети. В Самарской области за первый квартал 2026 года наибольшее количество звонков со сложными многоступенчатыми схемами было адресовано женщинам 65 лет и старше.
"В течение прошлого года наблюдалось ежеквартальное снижение количества мошеннических и спам-звонков. Однако не стоит терять бдительности - схемы мошенников становятся сложнее. Наши разработчики не стоят на месте, они реагируют на новые вызовы, поэтому технологии сервиса "Защитник" регулярно обновляются и доказывают свою эффективность. Иметь в своем смартфоне ИИ-помощника - это современная необходимость", - отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.
Последние комментарии
