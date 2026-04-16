Жителям Самарской области стал доступен предзаказ на смартфоны серии HUAWEI nova 15 МТС поможет самарскому бизнесу перенести данные из мессенджеров в новое приложение для общения Билайн установил новую норму телекома — компания включила валюту для нейросетей в свои пакеты Эксперты выявили типичные баги современных телефонов Революция в экономике: как цифровые платформы меняют бизнес и людей

Жителям Самарской области стал доступен предзаказ на смартфоны серии HUAWEI nova 15

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
МТС сообщает о старте предзаказа на смартфоны HUAWEI nova 15 Pro и HUAWEI nova 15. Линейка создана для тех, кто ценит качественные портретные фото, удобные функции с искусственным интеллектом и долгую работу без подзарядки.

Серия HUAWEI nova 15 доступна в конфигурациях 256 ГБ и 512 ГБ. HUAWEI nova 15 Pro представлен в мятном, лавандовом, белом и чёрном цветах, а HUAWEI nova 15 — в мятном, белом и чёрном. В период с 16 по 30 апреля на устройства действует скидка в размере 3 тысяч рублей.

Одной из ключевых особенностей серии стала система камер с поддержкой ультрареалистичной съёмки. Впервые в HUAWEI nova 15 Pro обе — основная и фронтальная — камеры оснащены объективами с ультрареалистичным модулем цветопередачи. Технология с использованием до 1,5 млн спектральных каналов в девяти цветовых диапазонах позволяет более точно передавать оттенки и детали изображения.

Благодаря специальной технологии портретной съемки HUAWEI nova 15 Pro позволяет создавать портреты студийного уровня, сохраняя естественность деталей как на основной, так и на фронтальной камере. Портретный ультраобъектив 50 МП передает мельчайшие детали, сохраняя естественную текстуру и глубину изображения.

Модель отличается лаконичным молодежным дизайном. HUAWEI nova 15 Pro обладает в корпусе из алюминиевого сплава, HUAWEI nova 15 — из композитного материала. Обе модели оснащены защитным стеклом Kunlun Glass и имеют сертификат защиты SGS. Версия Pro дополнительно получила покрытие с повышенной устойчивостью к царапинам. Толщина корпуса HUAWEI nova 15 Pro составляет 6,9 мм, HUAWEI nova 15 — 7,2 мм, что обеспечивает удобство повседневного использования. Смартфоны оснащены дисплеями с пиковой яркостью до 4000 нит и типовой яркостью до 1600 нит, что обеспечивает комфортную работу с устройством при различном освещении.

Для поддержки продолжительной работы устройства оснащены емкими и мощными аккумуляторами: HUAWEI nova 15 Pro — 6500 мА·ч, HUAWEI nova 15 — 6000 мА·ч. Поддержка быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge мощностью до 100 Вт позволяет быстро восполнить заряд и сократить время простоя устройства.

Смартфоны поддерживают функции на базе искусственного интеллекта, включая выбор лучшего кадра, удаление объектов и управление жестами, что позволяет прокручивать страницы и делать скриншоты. Также реализована технология двустороннего шумоподавления, которая повышает четкость передачи голоса во время вызовов.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

