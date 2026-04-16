Жителям Самарской области стал доступен предзаказ на смартфоны серии HUAWEI nova 15

МТС сообщает о старте предзаказа на смартфоны HUAWEI nova 15 Pro и HUAWEI nova 15. Линейка создана для тех, кто ценит качественные портретные фото, удобные функции с искусственным интеллектом и долгую работу без подзарядки.

Серия HUAWEI nova 15 доступна в конфигурациях 256 ГБ и 512 ГБ. HUAWEI nova 15 Pro представлен в мятном, лавандовом, белом и чёрном цветах, а HUAWEI nova 15 — в мятном, белом и чёрном. В период с 16 по 30 апреля на устройства действует скидка в размере 3 тысяч рублей.

Одной из ключевых особенностей серии стала система камер с поддержкой ультрареалистичной съёмки. Впервые в HUAWEI nova 15 Pro обе — основная и фронтальная — камеры оснащены объективами с ультрареалистичным модулем цветопередачи. Технология с использованием до 1,5 млн спектральных каналов в девяти цветовых диапазонах позволяет более точно передавать оттенки и детали изображения.

Благодаря специальной технологии портретной съемки HUAWEI nova 15 Pro позволяет создавать портреты студийного уровня, сохраняя естественность деталей как на основной, так и на фронтальной камере. Портретный ультраобъектив 50 МП передает мельчайшие детали, сохраняя естественную текстуру и глубину изображения.

Модель отличается лаконичным молодежным дизайном. HUAWEI nova 15 Pro обладает в корпусе из алюминиевого сплава, HUAWEI nova 15 — из композитного материала. Обе модели оснащены защитным стеклом Kunlun Glass и имеют сертификат защиты SGS. Версия Pro дополнительно получила покрытие с повышенной устойчивостью к царапинам. Толщина корпуса HUAWEI nova 15 Pro составляет 6,9 мм, HUAWEI nova 15 — 7,2 мм, что обеспечивает удобство повседневного использования. Смартфоны оснащены дисплеями с пиковой яркостью до 4000 нит и типовой яркостью до 1600 нит, что обеспечивает комфортную работу с устройством при различном освещении.

Для поддержки продолжительной работы устройства оснащены емкими и мощными аккумуляторами: HUAWEI nova 15 Pro — 6500 мА·ч, HUAWEI nova 15 — 6000 мА·ч. Поддержка быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge мощностью до 100 Вт позволяет быстро восполнить заряд и сократить время простоя устройства.

Смартфоны поддерживают функции на базе искусственного интеллекта, включая выбор лучшего кадра, удаление объектов и управление жестами, что позволяет прокручивать страницы и делать скриншоты. Также реализована технология двустороннего шумоподавления, которая повышает четкость передачи голоса во время вызовов.