Т2 покажет мобильную связь с помощью света и звука на INTERVALS’26 в Нижнем Новгороде

Т2, российский оператор мобильной связи, стал официальным телекоммуникационным партнером международного фестиваля медиаискусства INTERVALS, который пройдет в Нижнем Новгороде 23–26 апреля. Совместно с организатором события, компанией dreamlaser, оператор представит интерактивную инсталляцию Transmission. Она визуализирует передачу сигнала и реагирует на число зрителей. Т2 приготовила для своих абонентов скидки на главные события фестиваля.

Тема фестиваля INTERVALS"26 — "Знак / Символ". В этом году оператор продолжает переосмысливать тему связи и технологий в контексте современного искусства. Совместно с командой dreamlaser Т2 установит в центре города интерактивную инсталляцию Transmission. По задумке авторов, инсталляция будет реагировать на количество людей вокруг. Чем больше зрителей рядом с арт-объектом, тем ярче и отчетливее световой луч. Это символизирует нагрузку на сеть и создает образ связи как живого, обновляющегося процесса. Инсталляция Transmission разместится в Александровском саду.

Абоненты Т2 смогут посетить главные события фестиваля со скидкой: концерт-открытие, ночную музыкальную программу и AV-перформансы. Промокод доступен в разделе программы лояльности "Больше" на сайте или в мобильном приложении Т2.

На INTERVALS"26 художники и студии из России, Испании, Китая и других стран представят свои работы в 19 локациях. Они охватывают как знаковые достопримечательности вроде Чкаловской лестницы, так и уютные городские зоны, например, Заповедные кварталы. Помимо масштабной городской выставки, гостей ждут образовательная программа и музыкальные шоу. Ожидается, что фестиваль посетят до 500 тысяч зрителей — не только жителей Нижнего Новгорода, но и туристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других российских городов. Т2 поддерживает фестиваль INTERVALS с 2021 года.

Егор Бормусов, директор по маркетингу Т2:

"Мы всегда открыты к сотрудничеству с креативными командами, особенно когда речь идет о таком ярком событии, как INTERVALS. Это крупнейший в России фестиваль, который посвящен мультимедиаискусству, поэтому Т2 с энтузиазмом поддерживает его уже не первый год. Он позволяет студиям и художникам переосмысливать современный мир через свет, звук и объем. Нам как оператору фестиваль открывает уникальные способы показать значимость мобильной связи в контексте жизни современного человека".

Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Т2:

"Если когда-то партнерство с командой INTERVALS было для нас смелым экспериментом, то сейчас это стало традицией. Мы как технологичный оператор уже давно зашли на территорию культуры, потому что сегодня мультимедиа-арт открывает огромные возможности для демонстрации нашего потенциала и лидерства. В этом году мы выбрали совершенно новый подход к тому, чтобы показать роль связи в обществе через инсталляцию, которая будет в реальном времени реагировать на количество зрителей. Это соответствует нашим приоритетам с точки зрения мобильного оператора — учитывать абонентскую активность и рост потребления трафика и планомерно развивать сеть".

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

