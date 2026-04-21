Т2 покажет мобильную связь с помощью света и звука на INTERVALS’26 в Нижнем Новгороде

Т2, российский оператор мобильной связи, стал официальным телекоммуникационным партнером международного фестиваля медиаискусства INTERVALS, который пройдет в Нижнем Новгороде 23–26 апреля. Совместно с организатором события, компанией dreamlaser, оператор представит интерактивную инсталляцию Transmission. Она визуализирует передачу сигнала и реагирует на число зрителей. Т2 приготовила для своих абонентов скидки на главные события фестиваля.
Тема фестиваля INTERVALS"26 — "Знак / Символ". В этом году оператор продолжает переосмысливать тему связи и технологий в контексте современного искусства. Совместно с командой dreamlaser Т2 установит в центре города интерактивную инсталляцию Transmission. По задумке авторов, инсталляция будет реагировать на количество людей вокруг. Чем больше зрителей рядом с арт-объектом, тем ярче и отчетливее световой луч. Это символизирует нагрузку на сеть и создает образ связи как живого, обновляющегося процесса. Инсталляция Transmission разместится в Александровском саду.
Абоненты Т2 смогут посетить главные события фестиваля со скидкой: концерт-открытие, ночную музыкальную программу и AV-перформансы. Промокод доступен в разделе программы лояльности "Больше" на сайте или в мобильном приложении Т2.
На INTERVALS"26 художники и студии из России, Испании, Китая и других стран представят свои работы в 19 локациях. Они охватывают как знаковые достопримечательности вроде Чкаловской лестницы, так и уютные городские зоны, например, Заповедные кварталы. Помимо масштабной городской выставки, гостей ждут образовательная программа и музыкальные шоу. Ожидается, что фестиваль посетят до 500 тысяч зрителей — не только жителей Нижнего Новгорода, но и туристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других российских городов. Т2 поддерживает фестиваль INTERVALS с 2021 года.
Егор Бормусов, директор по маркетингу Т2:
"Мы всегда открыты к сотрудничеству с креативными командами, особенно когда речь идет о таком ярком событии, как INTERVALS. Это крупнейший в России фестиваль, который посвящен мультимедиаискусству, поэтому Т2 с энтузиазмом поддерживает его уже не первый год. Он позволяет студиям и художникам переосмысливать современный мир через свет, звук и объем. Нам как оператору фестиваль открывает уникальные способы показать значимость мобильной связи в контексте жизни современного человека".
Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Т2:
"Если когда-то партнерство с командой INTERVALS было для нас смелым экспериментом, то сейчас это стало традицией. Мы как технологичный оператор уже давно зашли на территорию культуры, потому что сегодня мультимедиа-арт открывает огромные возможности для демонстрации нашего потенциала и лидерства. В этом году мы выбрали совершенно новый подход к тому, чтобы показать роль связи в обществе через инсталляцию, которая будет в реальном времени реагировать на количество зрителей. Это соответствует нашим приоритетам с точки зрения мобильного оператора — учитывать абонентскую активность и рост потребления трафика и планомерно развивать сеть".
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.