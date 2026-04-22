Авито запускает "Авито Гарантию" для смартфонов

На Авито появилась новая опция для покупателей смартфонов — Авито Гарантия. С ее помощью можно оформить дополнительную гарантийную защиту при покупке телефона через Авито Доставку. На первом этапе сервис доступен при покупке смартфонов у профессиональных продавцов — причем не только новых гаджетов, но и устройств в ресейле. Первым партнером, предоставляющим услуги страхования, выступила компания АльфаСтрахование.

Подключить гарантию можно на этапе оформлении заказа с Авито Доставкой в пункты выдачи заказов. Стоимость гарантии составит не более 4% от суммы заказа. Гарантия начинает действовать сразу после получения заказа и покрывает период, необходимый для полноценной проверки устройства уже после получения.

Если в процессе использования обнаружатся дефекты, о которых не было известно на момент покупки, или неисправности в работе устройства, покупатель сможет обратиться к страховому партнёру для проведения диагностики. Для этого достаточно просто перейти в чат с продавцом, найти сообщение с полисом и нажать на ссылку "обратиться по гарантии". Выезд курьера и оценка специалистом будут бесплатными. В зависимости от результатов экспертизы устройство может быть направлено на бесплатный ремонт, а если восстановление невозможно — стоимость за товар вернется покупателю.

"Запуск Авито Гарантии в смартфонах — это еще один шаг в сторону повышения удобства и безопасности сделок на нашей платформе. 71% смартфонов на Авито покупаются с рук — это огромные объемы, и для нас важно, чтобы покупка устройств на вторичном рынке была для пользователей такой же удобной и понятной, как покупка новых товаров. По итогам наших исследований 62% пользователей Авито отметили готовность воспользоваться гарантией, это показывает востребованность этого нововведения. Новый сервис дает пользователю дополнительную уверенность после получения заказа: у покупателя есть время спокойно проверить устройство в привычном использовании и при необходимости обратиться за технической диагностикой и поддержкой партнера", — комментирует Сергей Ногин, руководитель по развитию бизнеса телеком и IT в Авито.

Гарантия действует до трёх месяцев с момента получения заказа. Это тот срок, за который пользователь может спокойно протестировать смартфон в привычном режиме использования и убедиться, что устройство полностью соответствует его ожиданиям. Если же покупатель отказался от получения устройства в пункте выдачи заказов, гарантия автоматически аннулируется, а деньги за нее возвращаются.

"Рынок ресейла техники растет, и вместе с этим растет запрос на понятные и безопасные условия сделки. Пользователю важно не только получить устройство, но и быть уверенным, что у него есть время спокойно проверить покупку и понятный сценарий действий, если что-то пойдет не так. Совместные сервисы с такими платформами, как Авито, помогают формировать эту среду — где покупка сопровождается защитой и прозрачными правилами. В этом смысле страхование становится частью пользовательского опыта и элементом культуры ответственного потребления", — говорит Даниил Минчаков, руководитель направления управления по работе с сетевыми партнёрами "АльфаСтрахование".

Сейчас опция доступна в тестовом режиме для части покупателей. В будущем сервис будет запущен для всех покупателей, а также расширен на сделки между частными лицами.