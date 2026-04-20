Карьера в ИИ-эпоху: "Ростелеком Лицей" запустил более 20 онлайн-курсов по цифровым специальностям Антон Ананьев: "Создание собственных цифровых платформ невозможно без интеграции образования и бизнеса" Сбер и Napoleon IT помогут ретейлерам спрогнозировать потребительский спрос Билайн установил новую норму телекома — компания включила валюту для нейросетей в свои пакеты Революция в экономике: как цифровые платформы меняют бизнес и людей

Карьера в ИИ-эпоху: "Ростелеком Лицей" запустил более 20 онлайн-курсов по цифровым специальностям

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Образовательная платформа "Ростелеком Лицей" представляет 24 онлайн-курса по популярным цифровым направлениям — программированию, нейросетям, разработке игр и робототехнике. Материалы для школьников в возрасте 11-17 лет разработаны ведущими преподавателями страны специально для "Лицея".

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

"Ростелеком", как крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, играет важную роль в цифровой трансформации государства, бизнеса и социальной сферы. С помощью новых образовательных программ компания поможет развитию цифровых компетенций подрастающего поколения.

Курсы "Основы нейросетей", "Нейросети для детей: создание кода" и "Создание игр с помощью нейросетей" научат грамотно использовать возможности искусственного интеллекта: обрабатывать аудио, видео и тексты, генерировать код. Онлайн-курс "Веб-дизайн для детей" обучает работе в популярной онлайн-программе для дизайнеров Figma ("Фигма"), а "Онлайн-курс по робототехнике для детей" — основам 3D-моделирования. Помимо теоретических знаний, слушатели получат ценный практический опыт, так как итогом ряда программ станет самостоятельно созданный проект.

Программы "Веб-дизайн для детей" и "Создание игр на Unity: курс для детей" разработаны совместно с Московским государственным техническим университетом (МГТУ) имени Н. Э. Баумана. "Ростелеком Лицей" стал первой образовательной онлайн-платформой для детей, запустившей курсы с самым известным техническим вузом страны. Это результат реализации меморандума о сотрудничестве, который был подписан сторонами на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2025 года.

Александр Ряховский, директор офиса перспективных и партнерских продуктов "Ростелекома":

"Ростелеком" готов делиться цифровой экспертизой с подрастающим поколением. Новые программы на "Ростелеком Лицее" — это почти 550 академических часов, которые помогут детям и подросткам освоить ключевые ИТ-навыки, а может быть и выбрать будущую профессию. Лекции для нашей платформы подготовлены ведущими отечественными преподавателями, ИТ-разработчиками, геймдизайнерами и инженерами. А совместные курсы с МГТУ, старейшим техническим вузом страны, не только гарантируют их высокое качество образования, но и дают нашим ученикам возможность проверить и убедиться в своих возможностях. Рассчитываем, что новые программы помогут слушателям определиться с траекторией своего личного развития в быстро меняющемся технологическом мире".

Александр Гофман, директор Центра "Креатех" МГТУ имени Н. Э. Баумана:

"Вместе с "Ростелекомом" мы формируем принципиально новый подход к обучению геймдеву для детей — не как к набору теоретических знаний, а как к полноценной практике создания цифровых миров. В этой модели образования ребенок выступает не просто учеником, а разработчиком, дизайнером и исследователем одновременно. Центр "Креатех" играет здесь ключевую роль, наши методологии помогают говорить о сложных технологических вещах через язык творчества и опыта. Для нас это не просто проект, а важная часть миссии: развивать новое поколение создателей, которые свободно мыслят на языке технологий и творчества".

Восемь курсов, представленных на платформе, доступны бесплатно для всех зарегистрированных пользователей. Это программы по дизайну (совместный курс с МГТУ имени Н. Э. Баумана), компьютерной грамотности, программированию, фотографии. Также в свободном доступе ряд курсов по психологии, которые помогут родителям лучше понять ребенка.

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

