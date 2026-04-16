МТС поможет самарскому бизнесу перенести данные из мессенджеров в новое приложение для общения

Платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы МТС Линк представила инструмент для мгновенного переноса архива рабочих чатов из Telegram. Пользователи смогут перенести свои каналы, переписки и файлы в мессенджер Чаты от МТС Линк и продолжить рабочее общение без риска потери важной информации.
Компании и организации из Самарской области смогут выгружать каналы и чаты по папкам из Telegram и загружать их в сервис Чаты. В перенесенных переписках сохранятся текстовые сообщения, эмодзи и файлы. Чтобы продолжить переписку, пользователю достаточно будет добавить в нее нужных участников. В сервисе доступны личные и групповые чаты, каналы, приватные и групповые звонки из интерфейса, возможность редактировать отправленные сообщения и реагировать на них с помощью эмодзи. Также в сервисе можно создавать профили, менять статусы, обмениваться файлами, находить сотрудников в адресной книге компании, проводить поиск по сообщениям, включать и отключать пуш уведомления.
Также для экономии времени пользователей в мессенджер интегрирована функция ассистента на базе искусственного интеллекта, который делает обзор длинных переписок в виде краткого содержания и итогов переписки.
