Александр Фомин: "Новых застройщиков в Самару привлекает недооцененный потенциал"

Александр Фомин: "Новых застройщиков в Самару привлекает недооцененный потенциал"

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Строительный рынок Самарской области становится более конкурентным, но есть проблемы с продажами, качеством и темпами возведения жилья. Удается ли их преодолеть? Кто поборется за покупателя с местными застройщиками? Где появятся новые микрорайоны? Что будет с ценами на жилье? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответил врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.

Фото: министерство строительства Самарской области

"Нужно перезапускать ипотеку"

- Охарактеризуйте текущую ситуацию на строительном рынке. Какие успехи и проблемы можете выделить?

- 2025-й стал годом достижений в РФ: введено в эксплуатацию самое большое количество жилых и нежилых помещений за всю современную историю страны. В Самарской области был немного перевыполнен план. Объем введенного в эксплуатацию жилья составил 1,6 млн кв. метров, в том числе 671,3 тысячи кв. метров многоквартирных домов и 996 тысяч кв. метров индивидуальных жилых домов. Однако в сравнении с другими крупными регионами это не самые высокие показатели. Есть к чему стремиться.

При этом отрасль чувствует себя достаточно стабильно. Самарские застройщики прекрасны в своей самобытности. Они самостоятельно смогли многого добиться, что, конечно, не может не восхищать. Но есть и над чем поработать: темпы строительства, взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, оформление документации. Мы находимся со всеми застройщиками в диалоге, в целом определили порядок совместной работы и в последние полгода успешно сотрудничаем.

Со своей стороны, продолжаем работу над цифровизацией предоставления услуг (получение разрешения на строительство, ввод в эксплуатацию и т.п.) и уже далеко продвинулись. Стараемся делать сервисы более интуитивными и понятными, а также стремимся максимально сократить сроки оформления документации, чтобы предоставить застройщикам возможность реализовывать свои проекты.

Также формируем новую стратегию по строительству нежилых помещений, в том числе коммерческих. С этого года объем ввода таких объектов включен в показатели работы губернаторов. Глава региона Вячеслав Федорищев четко указал нам, в каком направлении двигаться.

В Самаре не хватает офисных помещений. Класс А вообще отсутствует. Чтобы решить проблему, рассматриваем несколько проектов, предусматривающих строительство среднеэтажных бизнес-центров как в историческом центре, так и за его пределами, в том числе на Безымянке.

- Какую позицию занимают застройщики: выжидательную или готовы к освоению новых площадок?

- Позиция была выжидательной в прошлом году из-за достаточно высокой ключевой ставки. Но по мере ее снижения ситуация меняется. Мы с коллегами прекрасно понимаем, что люди будут забирать деньги с депозитов и вкладывать в недвижимость. Ведь такие инвестиции по-прежнему служат самым стабильным источником получения или сохранения доходов.

Как застроят Безымянку: подробности концепции развития района с эскизами и схемами Как застроят Безымянку: подробности концепции развития района с эскизами и схемами
Многоэтажки с зелеными террасами, новые дороги и теплые остановки, общественные центры и пляжи - все это и не только в будущем может появиться на территории Безымянки. По заказу властей архитекторы подготовили концепцию развития этой знаковой для Самары территории. Публикуем подробности с эскизами и схемами.

Да, на рынке недвижимости нет огромного, скачкообразного роста цен, как было в 2007-2008 и 2021-2022 годах. Но при этом стабильный доход более  13-15% годовых можно фиксировать.

Что касается освоения новых площадок, то минстрой совместно с министерством градостроительной политики привлекает застройщиков, в том числе из других регионов, к комплексному развитию территорий (КРТ) - где-то с более интересными продуктовыми решениями, где-то там с более быстрым, понятным подходом. Самарская область, как никогда, открыта для развития и изменений. Только в здоровой и правильной конкуренции будут рождаться наиболее качественные продукты, которые будут востребованы у самарцев и жителей ПФО.

- Некоторые аналитики говорят, что снижение ключевой ставки перезагрузит строительную отрасль. Согласны с таким прогнозом?

- Отрасль перезагружать не нужно. Она не останавливалась. Нужно перезапускать ипотеку. Я поддерживаю введение новых правил предоставления льгот. Их должны получать те, кто действительно в этом нуждается. Но в то же время должна быть ипотека с нормальной ставкой для всех остальных желающих.

Конечно, и в Самарской области, и в целом в стране наибольшее количество сделок все так же совершается с ипотекой. Но частично - с использованием материнского капитала и других программ, в том числе от застройщиков. Например, инструмент рассрочки пользуется достаточно большой популярностью.

"Самара должна быть лучше, чем она есть "

- Помнится, на совещании с участниками стройрынка вы обозначили проблему снижения продаж квартир. Только ли в высокой ключевой ставке кроется причина?

- Я считаю, что продукты, которые делают наши коллеги, могут быть сильно лучше. Это повысит продажи. При высокой стоимости жилья человек всегда будет выбирать более качественное.

Призывал и призываю всех наших застройщиков делать достойные продукты, которые будут востребованы у населения. Жилье - это продукт, которым ты будешь пользоваться десятилетиями. Соответственно, он должен предвосхищать потребности людей на 10-15 лет вперед.

- Понятие "качественный" - весьма широкое. Что вы имеете в виду? Какие требования предъявляете застройщикам?

Самарским застройщикам предложили вложиться в дороги Самарским застройщикам предложили вложиться в дороги
В Самаре сохраняются высокие темпы строительства жилья. Но вот работа по обустройству транспортной инфраструктуры ведется куда медленнее и то не везде. Проблема остается актуальной уже долгие годы, порождая коллапс на дорогах города. Варианты выхода из сложившейся ситуации обсудили в губернской думе — в рамках круглого стола по теме обеспечения транспортной доступности жилых домов, объектов промышленности и торговли. Публикуем подробности.

- Необходимое обеспечение квартир парковками, высокие первые этажи с возможностью размещения коммерции, МФЦ, детских садов и учреждений дополнительного образования, красивые входные группы, комфортные места общего пользования, озеленение, дворы без машин, сдача квартир с отделкой вайт-бокс (предчистовая) на уровне 50-60% от объемов жилья. Мы видим это в Москве, Санкт-Петербурге, некоторых других регионах и считаем, что так же должно быть в Самаре. Необходимо улучшать качество жизни наших граждан.

Да и в целом у Самарской области огромный потенциал с точки зрения качественного роста среды для жизни. Но он недооценен. Часто спорю на эту тему с местными застройщиками. Считаю, что Самара должна быть лучше, чем она есть . В то же время именно этот недооцененный потенциал привлекает сюда застройщиков из других регионов, в том числе федеральных.

- Какие застройщики уже зашли в Самарскую область?

До 19 этажей: федеральный застройщик построит новый ЖК в Самаре До 19 этажей: федеральный застройщик построит новый ЖК в Самаре
В Железнодорожном районе Самары планируется строительство нового жилого комплекса. Причем к реализации проекта привлечен федеральный застройщик. Информацию об этом опубликовал региональный Фонд развития жилищного строительства (ФРЖС).

- Мы всем предлагаем равные конкурентные условия. Тот, кто хочет, пожалуйста, может заходить. Уже можем отметить работу ГК "Эталон", "Паритет", "Практика", "Мармакс".

Но и другие крупные компании рассматривают Самарскую область для реализации своих проектов. мы ведем переговоры о том, как будем взаимодействовать.

Что будет с ценами на жилье

- Как переориентация застройщиков на качество и приход на рынок новых игроков повлияет на стоимость жилья в Самарской области? Ведь и ее часто называют недооцененной.

- По состоянию на декабрь 2025 года средняя цена 1 кв. метра жилья в Самаре составляла 137 тысяч рублей. При этом в ряде проектов мы фиксируем стоимость более 400 тысяч рублей за квадрат.

Жилье будет и далее расти в цене. Из ближайших перспектив - плюс 10-15% к стоимости квартир из-за увеличения НДС. Ведь все поставщики застройщиков повышают цены, что, к сожалению, в итоге ляжет на плечи покупателей.

Качественные изменения строящегося жилья тоже будут влиять на цены, но рост будет постепенным и незначительным.

- Каков же потенциал увеличения стоимости жилья в Самарской области?

- Это будет зависеть от того, какого класса дома будут строить. Тренды с точки зрения качества и красоты архитектуры задает элитное жилье. За ней будут вынуждены подтягивать свои проекты и те, кто строит дома эконом-, комфорт- и бизнес-класса. Ведь запросы покупателей недвижимости меняются.

В Самаре строят дома в основном эконом- и комфорт-класса. Есть проекты комфорт плюс, с натяжкой. Причем мы видим, что продажи выше у тех, кто строит дома лучшего качества, несмотря на более высокие цены. То есть жители готовы платить за более комфортные условия проживания.

Элитного жилья в Самаре практически нет. Но уже есть ряд новых проектов, реализация которых, думаю, начнется в этом году.

"Как и хлеб, недвижимость всегда будут покупать"

- Вы заявляли, что не хватает запаса строек для выполнения планов на 2027-2028 год. Почему сложилась такая ситуация?

- Это волнообразная история - она зависит от уровня продаж и процентной ставки, по которой застройщики берут кредиты для реализации проектов, а жители - ипотеку. 2021-2024 годы были хорошими. Ипотека летела, шли сумасшедшие продажи, и застройщики старались строить в два раза быстрее, чем они даже могут.

Как только ипотека подумерла, упали продажи. Если есть нераспроданные квартиры, а займы дорогие, зачем делать новый продукт? Но продажи зависят и от качества, как я уже говорил. Ведь и мы видим застройщиков, которые вводят проект за проектом и не испытывают проблем.

- Есть ли риски остановки рынка?

- Стройка никогда не встанет. Как и хлеб, недвижимость всегда покупали, покупают и будут покупать. Тем более что у нас в стране около 60% жителей не обеспечены новым современным жильем. Ну, и все мы видим ситуацию в Самаре. Очень много устаревших кварталов, требующих обновления. Есть где работать.

Где запустят КРТ

- Кстати, об обновлении старых кварталов. Планируется ли в ближайшее время выдача разрешений на строительство в рамках КРТ?

- Да. Думаю, до лета минстрой выдаст порядка 10 разрешений на строительство в рамках КРТ на Безымянке, Вертолетке и рядом с историческим центром. коллеги завершают работу над проектной документацией.

Формат КРТ сегодня наиболее актуален, но и от точечной застройки мы никогда не уйдем ввиду сжатых пространств и малого объема имеющихся площадок. Нужно понимать, что все-таки новое строительство позволяет обновлять сети, дороги и инфраструктуру в целом.

- А в исторический центр когда пустят застройщиков?

- Когда утвердим регламенты и понятные для всех правила игры, которые не будут иметь двойного толкования. Работаем совместно с городской администрацией, минградом и ГИООКН. Планируем, что весной документ будет согласован и утвержден, и мы сможем запустить постепенную реновацию исторического поселения.

В моем понимании высота новостроек в старом городе должна быть на уровне пяти-восьми этажей, никаких 25-этажных "свечек". Мы прорабатываем заградительные положения, чтобы не допустить появления таких высоток. Причем в этом плане не будет института отклонений.

О новых микрорайонах и небоскребах

- Вы анонсировали строительство новых микрорайонов Самарское заречье и Кряж. Почему выбор пал именно на эти площадки?

- Мы видим потенциал развития Самары не только в основной части города, но и в пригородах. Выбор на эти площадки пал, так как там уже есть развивающаяся инфраструктура.

Поля рядом с Южным городом застроят жильем: подробности концепции Поля рядом с Южным городом застроят жильем: подробности концепции
Стали известны детали планов по строительству микрорайона Кряж. Под него выделили территорию в районе пересечения Южного и Уральского шоссе, по соседству с Южным городом.

Готовим мастер-планы развития территорий, в которых будут отражены технико-экономические показатели жилищного строительства с учетом обустройства инфраструктуры: социальной, дорожной, инженерной. Например, с минтрансом проводим работу по подготовке к строительству нового моста через реку Самару, в сторону Южного города. Актуализируем проект, уже имевшийся у министерства.

Мастер-девелопером микрорайонов назначен Фонд развития жилищного строительства Самарской области (ФРЖС). Его задача - не заниматься строительством напрямую, а сформировать концепцию и выстроить взаимодействие с инвесторами. Площадки поделят на лоты, а те будут реализованы с торгов застройщикам, изъявившим желание и выигравшим конкурс. Это будет действительно продукт для конкуренции. Работать будем только с теми, кто примет установленные правила. Причем мы уже видим заинтересованность как со стороны местных застройщиков, так и со стороны девелоперов из других регионов. Но, учитывая объемы, реализация проектов займет не менее семи-десяти лет.

- Одним из предлагаемых вариантов застройки Самарского заречья является Самара-сити. Речь идет о небоскребах?

Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта
Власти продолжают поиски инвесторов для комплексного освоения территории в Куйбышевском районе Самары. Часть участков уже предлагается девелоперам под жилищное строительство.

- Да, в том числе. Это будут отдельные кварталы с разноформатной застройкой, в том числе небоскребами. Там они будут выглядеть более гармонично с точки зрения восприятия, чем среди существующей застройки в городе.

Взять, например, предлагаемый проект строительства небоскребов в городе. Нельзя там просто взять и воткнуть 200-метровую башню. Должны быть проработаны все нюансы с точки зрения внешнего восприятия, эксплуатации, транспортной доступности, обеспечения инфраструктурой. Если все это будет учтено и нормы законодательства соблюдены, готовы рассмотреть и такой проект.

- Помимо Самары, активно застраивается Тольятти. А как обстоят дела в других городах региона?

- Уже активно развивается Новокуйбышевск. Строят в Сергиевске и Нефтегорске. Комплексное развитие территорий планируется в Чапаевске.

В новых жилых домах нуждается Сызрань - наша забытая жемчужина на Волге с остатками кремля и удобными транспортными развязками. Готовим соответствующую программу с мэром. Размещение новых ЖК планируется в центре и на набережной. Причем застройка будет комбинированной: высотной и среднеэтажной.

Также новый квартал в Сызрани строит ФРЖС. Ввод запланирован на 2026-2027 годы. Большую часть квартир предоставят переселенцам из аварийного жилья, частично же выставят на свободную продажу.

В Жигулевске видим потенциал с точки зрения индивидуального жилищного строительства, который в регионе в целом еще не исчерпан и будет развиваться. Количество коттеджных поселков будет только расти. При этом наши требования к этим застройщикам будут такими же, как и к тем, кто возводит многоэтажки. Как минимум, новые поселки должны быть обеспечены дорогами и инженерным коммуникациями, а правительству выделены участки под детские сады и школы с соответствующими проектами.

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:32 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:29 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:49 Глава самарского минстроя анонсировал строительство новых микрорайонов

А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Yuriy Yuriy 24 октября 2025 15:24 "Маловато": застройщик — о средней стоимости жилья в Самаре

Спросите Хугаева:"как на Волгарь получена экологическая экспертиза проекта КРТ"(?)...

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

