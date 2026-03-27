Представлена формула для расчета числа парковок в новых ЖК Самарской области

Министерство градостроительной политики Самарской области завершило разработку региональных нормативов градостроительного проектирования (РНГП). Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу. Об этом руководитель управления территориального планирования минграда Александр Гниломедов сообщил на заседании круглого стола по теме развития транспортной инфраструктуры, который прошел в губдуме 26 марта.

"Региональные нормативы регулируют обеспеченность жителей различными объектами и их доступность. В разрезе транспортных вопросов в документе, в частности, зафиксированы расчетные показатели минимально допустимого количества машиномест на границах жилых, общественно-деловых и рекреационных зон. Они актуализированы с учетом изменений федерального законодательства", — рассказал Александр Гниломедов.

Одним из важнейших новшеств является методика расчета количества мест для хранения личного транспорта жителей многоквартирных домов. Она предусматривает применение специальной формулы. Судя по информационным материалам министерства, выглядит она следующим образом:

показатель уровня автомобилизации — 0,355, умножается на общую площадь квартир на рассматриваемой территории, а полученное число делится на расчетную жилищную обеспеченность, которая также обозначена в РНГП. Она составляет 36 кв. метров по области и 38 кв. метров по Самаре и Тольятти.

"Также в РНГП предусмотрено, что не менее 70% от полученного расчетом количества мест хранения личного транспорта должно располагаться в границах земельного участка, занятого многоквартирным домом (в том числе в самом доме). Не более 30% мест допускается размещать в пределах доступности. В городах Самарско-Тольяттинской агломерации это 300 метров от участка, в остальных населенных пунктах — 500 метров", — добавил Александр Гниломедов.

Помимо этого в РНГП обозначены требования по организации парковочных мест, оборудованных зарядными устройствами для электромобилей (не менее 5% от общего числа машиномест), инфраструктуры для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.