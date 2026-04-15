Попасть в историю: как выглядят жилые объекты культурного наследия в России

Статус объекта культурного наследия (ОКН) зачастую говорит не только об архитектурно-художественной и исторической ценности здания, но и накладывает определённые ограничения с целью сохранить присущий ему облик. Это могут быть запреты на возведение глухих заборов, несогласованные ремонтные работы и вмешательство в фасады, а также обязательства по содержанию, требующие особого подхода.

В преддверии Международного дня памятников и исторических мест эксперты "Домклик.Сбера" изучили основные особенности и составили портрет жилых объектов культурного наследия России, в которых были приобретены квартиры за последние несколько лет.

Распространенность жилых объектов культурного наследия в России

Несмотря на то что термин "объект культурного наследия" на слуху, доля таких зданий мала. Для сравнения, в Москве, по данным городских властей, находится порядка 8,5 тыс. таких сооружений, однако относящихся к жилому фонду из них только 413 (чуть менее 5%), а их доля во всем жилом фонде столицы - чуть более 1%.

Больше всего таких объектов ожидаемо в Санкт-Петербурге, при этом доля жилых ОКН там значительно выше. На Северную столицу пришлось 43% ипотечных сделок с квартирами в домах-памятниках по России. Далее по распространенности объектов культурного наследия в ипотечных сделках следуют Ивановская область (7,2%), Красноярский край (6,8%), Астраханская (6,7%) и Свердловская области (5,2%).

На Москву пришлось менее одного процента всех сделок с квартирами в ОКН по России. Основная причина - особое положение московских жилых домов-памятников: они находятся в центре Москвы и, как правило, относятся к категории элитной недвижимости, которую редко приобретают с привлечением ипотеки. Так, медианная стоимость квадратного метра по сделкам в таких домах в Москве составила более 950 тыс. рублей - почти в 2,5 раза дороже стандартной вторички на московском рынке.

В целом такие объекты зачастую находятся в исторических центрах городов, где ограничены возможности новой застройки. Это локации со сложившейся инфраструктурой, с максимальной концентрацией культурных заведений, ресторанов, достопримечательностей, магазинов и т.п. Кроме того, почти каждый дом индивидуален, а расположение поднимает арендную доходность выше средней. Однако данный статус не значит, что здание дошло до нас в первозданном виде. Изначально это могли быть флигели, хозяйственные или служебные постройки при дворцах аристократии или казенных учреждениях. Оказавшись впоследствии в центре разраставшегося города, многие из подобных зданий перестраивались: увеличивалась площадь, надстраивались новые этажи.

Однако в ряде регионов сложилось другое положение: там квартиры в ОКН - это, как правило, менее ликвидный актив, требующий внимания со стороны новых собственников, с рядом ограничений на проведение ремонтных работ и высоким износом коммуникаций. Это отражается и на стоимости такой недвижимости.

В Санкт-Петербурге цены на квартиры в домах-памятниках из-за распространенности и наличия удаленных от центра объектов сравнимы со стандартной вторичной недвижимостью. Но, например, в Красноярском крае, Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областях цены на квадратный метр в квартирах в объектах культурного наследия ниже стоимости "квадрата" стандартной вторичной недвижимости в среднем на 5%.

Возрастное распределение жилых объектов культурного наследия

Почти 40% квартир в объектах культурного наследия (ОКН), приобретенных в ипотеку за последнее время, расположены в домах, построенных на рубеже XIX–XX веков - с 1896 по 1917 год.

Это время относительно массового строительства многоквартирных зданий: тогда такие дома возводились как "доходные" и изначально предназначались для сдачи квартир в наем. В тот период началась активная фаза урбанизации: люди массово переезжали в города на работу на растущие промышленные производства. При этом действовал принцип: чем выше, тем дешевле. Самые дорогие ставки были на вторых-третьих этажах (бельэтаж), самые дешевые - в мансардах и подвалах. В тот период появились первые лифты, мусоропроводы и центральное отопление.

На втором месте по распространенности - дома, построенные после окончания Великой Отечественной войны. Это самая "молодая" категория ОКН, к которой среди прочих относятся советские высотки и другие т.н. "сталинки". Сегодня квартиры в них - одни из самых дорогих на вторичном рынке.

На здания, построенные в течение XIX века (исключая период 1896-1917 гг.), пришлось 14% покупок.

Реже всего покупались квартиры в домах XVIII века - всего около 1,2% от общего числа объектов в выборке. Самыми старыми оказались две квартиры в зданиях 1756 года в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

На долю раннесоветской застройки (в том числе памятники конструктивизма 1918-1930‑х годов) пришлось 5,4% квартир в ОКН. В тот период появились "свободные планировки", что открывает больше возможностей для зонирования.

Основные характеристики квартир в жилых объектах культурного наследия

Жилые ОКН - это, как правило, кирпичные дома. Доля этого материала достигает 97%, так как нередко это был не только самый популярный, но и единственный долговечный строительный материал для той эпохи, когда возводилась основная масса ОКН. Тем не менее на рынке остались и деревянные дома, на них приходится порядка 1,5% сделок.

Более чем 75% квартир в ОКН не имеют балконов или лоджий. Балконы есть лишь в 18,9% квартир, а лоджии только в 5,8%, которые свойственны для относительно новых построек советской эпохи.

Аналогичная ситуация с лифтами - они отсутствуют в 76,2% домов. Если они есть, то в редких случаях это оригинальные подъемники, сохранившиеся с эпохи постройки, но зачастую лифты устанавливались позднее: в конце XX - начале XXI веков.

Но и в них не было острой необходимости, так как 90% ОКН расположены в зданиях не выше шестого этажа, а более четверти (28,4%) домов этажностью от одного до трех уровней. Причем существенная часть условно "высотных" объектов культурного наследия - это результат более поздней перестройки или здания советской постройки.

При этом по основным "потребительским" характеристикам квартиры в ОКН зачастую выигрывают у обычной вторичной недвижимости, приобретаемой в ипотеку. Так, медианная площадь квартир в объектах культурного наследия составляет около 60 квадратных метров, против 44 кв. м у стандартных готовых квартир.

В исторических домах на однокомнатные приходится только 19% покупок против 40,5% у обычной вторичной недвижимости, доля двухкомнатных - менее 35%. В то же время среди ОКН намного выше доля крупногабаритных лотов: доля квартир с четырьмя и более комнатами составляет 18,2%, что в 6 раз выше доли таких квартир на обычном вторичном рынке. Существенно выше и доля трехкомнатных 27,8% против 17,3%.

Намного чаще в ОКН встречаются квартиры с высокими потолками: более 58,5% таких объектов высотой от 3 метров, а на лоты с потолками от 3,5 метров приходится 11,3% квартир. В то же время у стандартной вторичной недвижимости эти показатели ниже: 15,8% и 1,3% соответственно.

Таким образом, квартира в ОКН - это не только причастность к истории, но и объективно более просторное жилье с высокими потолками, которое, однако, требует готовности к ограничениям и часто - к дополнительным вложениям.

Методология:

Для анализа использовались данные о квартирах в МКД на вторичном рынке недвижимости с присвоенным статусом объекта культурного наследия (ОКН), в которых оценивалась стоимость недвижимости. Данные актуальны на середину апреля 2026 года.