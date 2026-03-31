Двушки переоценены: почему трёхкомнатные квартиры могут быть выгоднее "Амград" вошёл в число лучших ЖК Самарской области Индексация тарифов онлайн‑площадок: участники рынка взвешивают аргументы "за" и "против" ПСБ назвал ТОП-3 района Самары, где чаще всего берут ипотеку "Доставка за 1 рубль": "Лемана ПРО" запустила акцию для профи

Двушки переоценены: почему трёхкомнатные квартиры могут быть выгоднее

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
На рынке жилья существует устойчивая логика: чем больше квартира, тем выше стоимость. Однако актуальные данные показывают обратное: средняя цена квадратного метра в трёхкомнатных квартирах ниже, чем в двухкомнатных.

Фото: предоставлено "Глобал вижн"

Ниже — реальные предложения на рынке в макрорайоне "Амград" в Самаре.

Двухкомнатные квартиры

Средняя цена за м²: 128 155 ₽

Трёхкомнатные квартиры

Средняя цена за м²: 127 366 ₽

Почему трёхкомнатные квартиры обходятся дешевле

Разница обусловлена структурой спроса:

Двухкомнатные — массовый продукт, покупается чаще всего как первое жильё или инвестиция, что повышает цену за квадрат.

Трёхкомнатные — выбор для долгосрочного проживания, спрос более сдержанный, цена за квадратный метр стабилизируется.

Таким образом, несмотря на более высокий общий бюджет сделки, трёхкомнатная квартира выгоднее в пересчёте на площадь.

Практическая ценность третьей комнаты

Третья комната превращает квартиру в гибкую среду под любые сценарии:

Домашний офис — рабочее место, где можно сосредоточиться и проводить видеоконференции без шумов из гостиной.

Детская или подростковая — отдельная зона для ребёнка, где он может учиться, играть и развиваться, не мешая остальным.

Гостевая — полноценная комната для родственников и друзей, а не "диван в зале".

Под растущую семью — появление детей, расширение семьи или необходимость отдельного пространства для пожилых родственников без необходимости переезда.

Личный кабинет хобби или спорт — место для занятий музыкой, спортом или творчеством, которое не влияет на общий порядок в квартире.

Инфраструктура "Амграда"

Покупка квартиры в "Амграде" — это готовая среда для комфорта и досуга:

Шаговая доступность ТК "Амбар": магазины, кинотеатр, фитнес с бассейном, рестораны, супермаркеты, магазины детской одежды и игрушек, спортивные и бытовые гипермаркеты.

Дома переменной этажности — красивые виды, улучшенная инсоляция.

Соседский центр — коворкинг, библиотека, спортивные и детские зоны, возможность общаться и учиться с соседями.

Закрытые дворы без машин — безопасная и спокойная среда для детей,

Дополнительно: площадка для дрессировки собак, спортивная площадка, колясочные, сквозные подъезды, благоустроенная территория.

Gleb Petrov 07 сентября 2024 16:10 В Самаре на месте леса за онкоцентром может появиться ЖК

Совсем всё уже хотят загубить, столько развалин по Самаре сноси и строй, нет надо природу загубить...

Анна Линго 17 августа 2024 19:08 В Самаре на месте леса за онкоцентром может появиться ЖК

Рядом с онкоцентром жить бы не стала ни за какие коврижки. Место с очень тяжелой энергетикой.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:55 Бывший офис "АктивКапитал банка" выкупил директор маслозавода

Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?

Dmitry Lakotsenin 17 февраля 2017 09:39 Управление "Волготанкера" приватизируют

Надеюсь с обременением)

Наталья Викторова 30 декабря 2016 04:47 Самарский Дом печати выставят на торги за 646 млн руб. с понижением цены в 20 раз

Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

