Двушки переоценены: почему трёхкомнатные квартиры могут быть выгоднее

На рынке жилья существует устойчивая логика: чем больше квартира, тем выше стоимость. Однако актуальные данные показывают обратное: средняя цена квадратного метра в трёхкомнатных квартирах ниже, чем в двухкомнатных.

Ниже — реальные предложения на рынке в макрорайоне "Амград" в Самаре.

Двухкомнатные квартиры

Средняя цена за м²: 128 155 ₽

Трёхкомнатные квартиры

Средняя цена за м²: 127 366 ₽

Почему трёхкомнатные квартиры обходятся дешевле

Разница обусловлена структурой спроса:

Двухкомнатные — массовый продукт, покупается чаще всего как первое жильё или инвестиция, что повышает цену за квадрат.

Трёхкомнатные — выбор для долгосрочного проживания, спрос более сдержанный, цена за квадратный метр стабилизируется.

Таким образом, несмотря на более высокий общий бюджет сделки, трёхкомнатная квартира выгоднее в пересчёте на площадь.

Практическая ценность третьей комнаты

Третья комната превращает квартиру в гибкую среду под любые сценарии:

Домашний офис — рабочее место, где можно сосредоточиться и проводить видеоконференции без шумов из гостиной.

Детская или подростковая — отдельная зона для ребёнка, где он может учиться, играть и развиваться, не мешая остальным.

Гостевая — полноценная комната для родственников и друзей, а не "диван в зале".

Под растущую семью — появление детей, расширение семьи или необходимость отдельного пространства для пожилых родственников без необходимости переезда.

Личный кабинет хобби или спорт — место для занятий музыкой, спортом или творчеством, которое не влияет на общий порядок в квартире.

Инфраструктура "Амграда"

Покупка квартиры в "Амграде" — это готовая среда для комфорта и досуга:

Шаговая доступность ТК "Амбар": магазины, кинотеатр, фитнес с бассейном, рестораны, супермаркеты, магазины детской одежды и игрушек, спортивные и бытовые гипермаркеты.

Дома переменной этажности — красивые виды, улучшенная инсоляция.

Соседский центр — коворкинг, библиотека, спортивные и детские зоны, возможность общаться и учиться с соседями.

Закрытые дворы без машин — безопасная и спокойная среда для детей,

Дополнительно: площадка для дрессировки собак, спортивная площадка, колясочные, сквозные подъезды, благоустроенная территория.