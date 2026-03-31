Двушки переоценены: почему трёхкомнатные квартиры могут быть выгоднее

На рынке жилья существует устойчивая логика: чем больше квартира, тем выше стоимость. Однако актуальные данные показывают обратное: средняя цена квадратного метра в трёхкомнатных квартирах ниже, чем в двухкомнатных.
Ниже — реальные предложения на рынке в макрорайоне "Амград" в Самаре.
Двухкомнатные квартиры
Средняя цена за м²: 128 155 ₽
Трёхкомнатные квартиры
Средняя цена за м²: 127 366 ₽
Почему трёхкомнатные квартиры обходятся дешевле
Разница обусловлена структурой спроса:
Двухкомнатные — массовый продукт, покупается чаще всего как первое жильё или инвестиция, что повышает цену за квадрат.
Трёхкомнатные — выбор для долгосрочного проживания, спрос более сдержанный, цена за квадратный метр стабилизируется.
Таким образом, несмотря на более высокий общий бюджет сделки, трёхкомнатная квартира выгоднее в пересчёте на площадь.
Практическая ценность третьей комнаты
Третья комната превращает квартиру в гибкую среду под любые сценарии:
Домашний офис — рабочее место, где можно сосредоточиться и проводить видеоконференции без шумов из гостиной.
Детская или подростковая — отдельная зона для ребёнка, где он может учиться, играть и развиваться, не мешая остальным.
Гостевая — полноценная комната для родственников и друзей, а не "диван в зале".
Под растущую семью — появление детей, расширение семьи или необходимость отдельного пространства для пожилых родственников без необходимости переезда.
Личный кабинет хобби или спорт — место для занятий музыкой, спортом или творчеством, которое не влияет на общий порядок в квартире.
Инфраструктура "Амграда"
Покупка квартиры в "Амграде" — это готовая среда для комфорта и досуга:
Шаговая доступность ТК "Амбар": магазины, кинотеатр, фитнес с бассейном, рестораны, супермаркеты, магазины детской одежды и игрушек, спортивные и бытовые гипермаркеты.
Дома переменной этажности — красивые виды, улучшенная инсоляция.
Соседский центр — коворкинг, библиотека, спортивные и детские зоны, возможность общаться и учиться с соседями.
Закрытые дворы без машин — безопасная и спокойная среда для детей,
Дополнительно: площадка для дрессировки собак, спортивная площадка, колясочные, сквозные подъезды, благоустроенная территория.
