"Доставка за 1 рубль": "Лемана ПРО" запустила акцию для профи

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В 2025 году в России введено 63,5 млн кв. метров ИЖС — такой исторический рекорд для отрасли зафиксировал Минстрой РФ. При этом каждый второй житель Самарской области мечтает иметь свой дом вдали от городской суеты, где выгодная логистика стройматериалов играет одну из ключевых ролей при планировании бюджета стройки.

Фото: предоставлено компанией "Лемана ПРО"

Поэтому, к старту строительного сезона, когда подрядчики уже считают сметы, закупают материалы и готовят планы для объектов, сеть "Лемана ПРО" предлагает воспользоваться льготным тарифом для профессиональных клиентов — с 2 по 31 марта стоимость доставки в первую зону составит 1 рубль.

"Профи-клиенты — бригадиры и мастера, которые каждый день приходят за товарами и материалами в "Лемана ПРО", ― находятся в центре внимания нашего бизнеса. Им важны наличие товара здесь и сейчас, минимальные цены, специальные предложения и программа лояльности с бонусами. Снизить стоимость логистики в период закупок перед сезоном — наш партнёрский шаг, который поможет сделать их работу ещё более стабильной и выгодной", — поясняет Дмитрий Бакурский, директор по развитию продаж для профи-клиентов "Лемана ПРО".

Условия акции:

  • заказ оформляется одним чеком на сумму от 50 000 рублей;
  • вес заказа — до 1,5 тонны;
  • доставка в первую зону, тариф "на улицу";
  • стандартные четырёхчасовые интервалы;
  • оформить можно только в магазине или по телефону 8 (800) 700-00-99;
  • акция действует до 31 марта 2026 года.

К сегодняшнему дню доля направления ПРО составляет 30% оборота компании.

Для прорабов, мастеров и дизайнеров работает программа лояльности "Ключ-карта ПРО": кешбэк баллами до 20%, оплата баллами до 99% стоимости заказа, возврат товара без чека до двух лет. Статус в программе зависит от объёма закупок за последние три месяца; вместе со статусом растёт процент начисления. Оформить карту можно на lemanapro.ru/kluch-karta-pro/.

Для юридических лиц запущен B2B-портал с личным кабинетом, ролевой моделью доступа (снабженец, финансист, руководитель, заказчик), электронным документооборотом, API-интеграцией, объектно-проектным подходом и персональным менеджером. Компания работает с клиентами на всех этапах ремонта и строительства — от нулевого цикла до внутренней отделки.

Полные условия акции "Доставка товаров за 1 рубль" доступны по ссылке.

Реклама. ООО "Ле Монлид".

ERID: 2VSb5zBMbkV

ИНН 5029069967

Гид потребителя

Последние комментарии

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:49 Глава самарского минстроя анонсировал строительство новых микрорайонов

А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Yuriy Yuriy 24 октября 2025 15:24 "Маловато": застройщик — о средней стоимости жилья в Самаре

Спросите Хугаева:"как на Волгарь получена экологическая экспертиза проекта КРТ"(?)...

Иван Ильич 18 сентября 2025 15:23 Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре

Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

