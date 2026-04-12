Стало известно, как будет выглядеть высотка около ТЦ "Гуд'ОК" в Самаре

Опубликован рендер высотки, которую планируется построить на ул. Красноармейской в Самаре около торгового комплекса "Гуд'ОК". Государственная инспекция строительного надзора Самарской области сообщила о начале строительства объекта, проиллюстрировав релиз изображением будущей высотки.
Судя по рендеру, 24-этажный дом разместится в непосредственной близости от ТЦ "Гуд'ОК". Фасады здания будут иметь большую площадь остекления.
Напомним, облик высотки был согласован еще в 2024 г., но тогда он не публиковался.
Дом будет строить ООО "Специализированный застройщик "Сервисно-строительная компания", входящее в группу "Виктор и Ко" Виктора Суркова. Ранее компания строила ЖК "Рассвет" на 18 км Московского шоссе около ТК Letout.
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет