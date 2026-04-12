Стало известно, как будет выглядеть высотка около ТЦ "Гуд'ОК" в Самаре

Опубликован рендер высотки, которую планируется построить на ул. Красноармейской в Самаре около торгового комплекса "Гуд'ОК". Государственная инспекция строительного надзора Самарской области сообщила о начале строительства объекта, проиллюстрировав релиз изображением будущей высотки.

Госстройнадзор по Самарской области

Судя по рендеру, 24-этажный дом разместится в непосредственной близости от ТЦ "Гуд'ОК". Фасады здания будут иметь большую площадь остекления.

Напомним, облик высотки был согласован еще в 2024 г., но тогда он не публиковался.

Дом будет строить ООО "Специализированный застройщик "Сервисно-строительная компания", входящее в группу "Виктор и Ко" Виктора Суркова. Ранее компания строила ЖК "Рассвет" на 18 км Московского шоссе около ТК Letout.