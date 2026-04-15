Проект дома "Сады Субботина" одобрен министерством градостроительной политики

Архитектурно-градостроительный облик дома с традициями "Сады Субботина" прошел согласование в министерстве градостроительной политики Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе застройщика.
Согласование АГО - важнейший этап на пути реализации проекта. Его объемно-планировочная концепция, выбранные архитектурные и даже инженерные решения еще на этапе проектирования согласовываются специалистами Минграда и закрепляются в проектной документации.
Это становится гарантией того, что жилой дом после окончания строительства будет выглядеть именно так, как его замыслили архитекторы и девелопер.
Подчеркивается, что проект "Сады Субботина" гармонично вписывается в контекст городской среды и отражает память места. Более века назад на картах старой Самары прилегающая территория так и обозначалась - сады Субботина. Земля принадлежала одной из богатейших купеческих семей города, известной своими благотворительными проектами.
Именно эта связь времен повлияла на архитектурный облик дома с традициями. Авторы проекта подошли к его реализации с учетом исторического контекста и сложившейся в этом месте городской среды. Благодаря чему облик нового дома будет не только органично вписан в существующую застройку, но и сможет претендовать на то, чтобы считаться новой достопримечательностью района.
Архитектурные черты здания, его форма, ритм арочных окон отсылают к храмовой архитектуре, что продиктовано соседством с двумя историческими зданиями - церковью апостолов Петра и Павла и храмом Казанской иконы Божьей Матери.
"Этажность дома с традициями "Сады Субботина" - всего восемь надземных этажей с двухуровневым паркингом. Квартирография и планировочные решения определяются принципом разумной достаточности, так свойственной более века назад многим самарским купцам", - сообщает застройщик.
Последние комментарии
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет