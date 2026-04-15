Проект дома "Сады Субботина" одобрен министерством градостроительной политики

Архитектурно-градостроительный облик дома с традициями "Сады Субботина" прошел согласование в министерстве градостроительной политики Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе застройщика.

Согласование АГО - важнейший этап на пути реализации проекта. Его объемно-планировочная концепция, выбранные архитектурные и даже инженерные решения еще на этапе проектирования согласовываются специалистами Минграда и закрепляются в проектной документации.

Это становится гарантией того, что жилой дом после окончания строительства будет выглядеть именно так, как его замыслили архитекторы и девелопер.

Подчеркивается, что проект "Сады Субботина" гармонично вписывается в контекст городской среды и отражает память места. Более века назад на картах старой Самары прилегающая территория так и обозначалась - сады Субботина. Земля принадлежала одной из богатейших купеческих семей города, известной своими благотворительными проектами.

Именно эта связь времен повлияла на архитектурный облик дома с традициями. Авторы проекта подошли к его реализации с учетом исторического контекста и сложившейся в этом месте городской среды. Благодаря чему облик нового дома будет не только органично вписан в существующую застройку, но и сможет претендовать на то, чтобы считаться новой достопримечательностью района.

Архитектурные черты здания, его форма, ритм арочных окон отсылают к храмовой архитектуре, что продиктовано соседством с двумя историческими зданиями - церковью апостолов Петра и Павла и храмом Казанской иконы Божьей Матери.

"Этажность дома с традициями "Сады Субботина" - всего восемь надземных этажей с двухуровневым паркингом. Квартирография и планировочные решения определяются принципом разумной достаточности, так свойственной более века назад многим самарским купцам", - сообщает застройщик.