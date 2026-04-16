В Сызрани собираются построить высотные жилые комплексы

В Сызрани собираются построить высотные жилые комплексы

СЫЗРАНЬ. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Для Сызрани разрабатывают программу развития жилищного строительства. Об этом в интервью Волга Ньюс сообщил врио главы регионального минстроя Александр Фомин.

Строительный рынок Самарской области становится более конкурентным, но есть проблемы с продажами, качеством и темпами возведения жилья. Удается ли их преодолеть? Кто поборется за покупателя с местными застройщиками? Где появятся новые микрорайоны? Что будет с ценами на жилье? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответил врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.

"Сызрань - наша забытая жемчужина на Волге с остатками кремля и удобными транспортными развязками - нуждается в новых жилых домах. Готовим соответствующую программу с мэром. Размещение новых ЖК планируется в центре и на набережной. Причем застройка будет комбинированной: высотной и среднеэтажной", - рассказал врио министра.

По его словам, также новый квартал в Сызрани строит ФРЖС. Ввод запланирован на 2026-2027 годы. Большую часть квартир предоставят переселенцам из аварийного жилья, часть выставят на свободную продажу.

Причем в начале года глава минстроя сообщал, что Сызрань обогнала Самару по стоимости жилья. По оценке Сбербанка, средняя цена 1 кв. метра там составляет 150-180 тысяч рублей.

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

