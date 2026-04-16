В Сызрани собираются построить высотные жилые комплексы

Для Сызрани разрабатывают программу развития жилищного строительства. Об этом в интервью Волга Ньюс сообщил врио главы регионального минстроя Александр Фомин.

Александр Фомин: "Новых застройщиков в Самару привлекает недооцененный потенциал" Строительный рынок Самарской области становится более конкурентным, но есть проблемы с продажами, качеством и темпами возведения жилья. Удается ли их преодолеть? Кто поборется за покупателя с местными застройщиками? Где появятся новые микрорайоны? Что будет с ценами на жилье? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответил врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.

"Сызрань - наша забытая жемчужина на Волге с остатками кремля и удобными транспортными развязками - нуждается в новых жилых домах. Готовим соответствующую программу с мэром. Размещение новых ЖК планируется в центре и на набережной. Причем застройка будет комбинированной: высотной и среднеэтажной", - рассказал врио министра.

По его словам, также новый квартал в Сызрани строит ФРЖС. Ввод запланирован на 2026-2027 годы. Большую часть квартир предоставят переселенцам из аварийного жилья, часть выставят на свободную продажу.

Причем в начале года глава минстроя сообщал, что Сызрань обогнала Самару по стоимости жилья. По оценке Сбербанка, средняя цена 1 кв. метра там составляет 150-180 тысяч рублей.