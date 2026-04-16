В Сызрани собираются построить высотные жилые комплексы

Для Сызрани разрабатывают программу развития жилищного строительства. Об этом в интервью Волга Ньюс сообщил врио главы регионального минстроя Александр Фомин.
"Сызрань - наша забытая жемчужина на Волге с остатками кремля и удобными транспортными развязками - нуждается в новых жилых домах. Готовим соответствующую программу с мэром. Размещение новых ЖК планируется в центре и на набережной. Причем застройка будет комбинированной: высотной и среднеэтажной", - рассказал врио министра.
По его словам, также новый квартал в Сызрани строит ФРЖС. Ввод запланирован на 2026-2027 годы. Большую часть квартир предоставят переселенцам из аварийного жилья, часть выставят на свободную продажу.
Причем в начале года глава минстроя сообщал, что Сызрань обогнала Самару по стоимости жилья. По оценке Сбербанка, средняя цена 1 кв. метра там составляет 150-180 тысяч рублей.
Последние комментарии
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет