В Самарской области ожидают рост цен на квартиры

Жилье в Самарской области будет и далее расти в цене. Из ближайших перспектив — плюс 10-15% к стоимости квартир из-за увеличения НДС. Об этом в интервью Волга Ньюс заявил врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.

По состоянию на декабрь 2025 года средняя цена 1 кв. метра жилья в Самаре составляла 137 тысяч рублей. В ряде проектов зафиксирована стоимость больше 400 тысяч рублей за квадрат.

Александр Фомин: "Новых застройщиков в Самару привлекает недооцененный потенциал" Строительный рынок Самарской области становится более конкурентным, но есть проблемы с продажами, качеством и темпами возведения жилья. Удается ли их преодолеть? Кто поборется за покупателя с местными застройщиками? Где появятся новые микрорайоны? Что будет с ценами на жилье? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответил врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.

"Все поставщики застройщиков повышают цены, что к сожалению, в итоге ляжет на плечи покупателей. Качественное изменение строящегося жилья тоже будет влиять на цены. Но рост будет постепенным и незначительным", - пояснил врио министра.

По его словам, потенциал увеличения стоимости квартир будет зависеть от того, какого класса дома будут строить. Задает тренд с точки зрения качества и красоты архитектуры элитное жилье. За ним будут вынуждены подтягивать свои проекты и те, кто строит дома эконом-, комфорт- и бизнес-класса. Ведь запросы покупателей недвижимости меняются.

"В Самаре строят дома в основном эконом- и комфорт-класса. Есть проекты комфорт плюс, с натяжкой. Причем мы видим, что продажи выше у тех, кто строит дома лучшего качества, несмотря на более высокие цены. То есть жители готовы платить за более комфортные условия проживания", - сообщил Александр Фомин.

Врио министра добавил, что сейчас элитного жилья в Самаре практически нет, однако в этом году может стартовать реализация нескольких таких проектов.