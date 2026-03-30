Самарским застройщикам предложили вложиться в дороги

В Самаре сохраняются высокие темпы строительства жилья. Но вот работа по обустройству транспортной инфраструктуры ведется куда медленнее и то не везде. Проблема остается актуальной уже долгие годы, порождая коллапс на дорогах города. Варианты выхода из сложившейся ситуации обсудили в губернской думе — в рамках круглого стола по теме обеспечения транспортной доступности жилых домов, объектов промышленности и торговли. Публикуем подробности.

Проблемные локации

Участники заседания отметили, что в городе уже сформировалось несколько проблемных локаций с точки зрения транспортной доступности. По словам заместителя руководителя департамента транспорта Александра Ерополова, это южная окраина Самары, где сейчас возводят несколько крупных жилых комплексов, плотная застройка в районе Постникова оврага, улицы Мичурина и улицы Николая Панова.

"Микрорайон Крутые Ключи имеет только один выезд на Московское шоссе. Это затрудняет как передвижение общественного транспорта, так и автомобилей. Похожая ситуация в Волгаре. Есть въезд в микрорайон с улицы Народной. Благодаря строительству Фрунзенского моста появился еще один въезд с улицы Казачьей, но дорога достаточно узкая. А вот выезд на улицу Обувную так и не реализовали", — продолжил Александр Ерополов.

Депутат Светлана Бескоровайная назвала проблемной территорию в границах улиц Революционной, Печерской, Авроры и Московского шоссе, где также ведется активная жилая застройка:

"Нас ждет очередной транспортный коллапс, потому что там были двухэтажки, промышленные предприятия, склады, автосервисы, а теперь стоят высотки. Строительство домов продолжается, а дороги мы не расширяем. Если не вводить ограничения, не прописать в генплане зоны под реконструкцию дорог, будет тупиковая ситуация хуже, чем на Пятой просеке".

Согласования и деньги

По словам замглавы дептранса, причиной сложившейся ситуации является то, что строительство крупных жилых комплексов производится без обязательного согласования со структурами, которые занимаются вопросами обеспечения транспортной доступности.

"Конечно, при поступлении запросов мы даем свою оценку, но, как правило, на этом всё и заканчивается. Вместе с тем, когда эти ЖК начинают эксплуатироваться, заселяться, вопросы транспортной доступности становятся очень остро. По факту выясняется, что дороги и подъездные пути не соответствуют нормативной ширине, что эти комплексы на сегодняшний день строятся в тех местах, где транспортная доступность с точки зрения социального стандарта не обеспечена совсем и так далее".

Чиновник предложил закрепить нормативными документами необходимость согласования проектов жилой застройки в части обеспечения транспортной доступности с профильными ведомствами. Также он выступил с еще одной необычной инициативой:

"Решение любой транспортной проблемы требует значительных финансовых вложений. Поэтому можно было бы рассмотреть вопрос об инвестиционных вложениях компаний, которые строят жилищные комплексы, с точки зрения участия в дальнейшем развитии инфраструктуры".

Привлекли ученых

Судя по данным, озвученным представителями правительства Самарской области, введение подобной практики пока не предполагается. Однако формируется документальная основа для развития транспортной инфраструктуры.

Министерство градостроительной политики при консультативном участии министерства транспорта и автомобильных дорог разрабатывает новую редакцию Схемы территориального планирования Самарской области Единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования Самары, который будет представлять собой генплан и правила землепользования и застройки города. В этих документах будут обозначены решения по развитию транспортной инфраструктуры.

"Все предложения будут сформированы на основе научного анализа с учетом перспективного развития территорий. Разработчики документов провели предварительную работу и уже приступают к формулированию проектных решений. Завершение работ запланировано на конец 2026 года, публичные слушания и утверждение — на 2027 год", — рассказал руководитель управления территориального планирования минграда Александр Гниломедов.

Сейчас же, по его словам, проходит антикоррупционная экспертиза новых региональных нормативов градостроительного проектирования (РНГП). Одним из важнейших новшеств является методика расчета количества парковок, которые застройщики должны обустраивать в новых жилых комплексах. Она предусматривает применение специальной формулы.

Минтранс же запланировал на 2026 годы разработку комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) Самарско-Тольяттинской агломерации на период до 2038 года. По словам заместителя министра Евгения Паймулина, она будет содержать как анализ текущей ситуации, так и научно-обоснованные предложения по развитию транспортной инфраструктуры, в том числе с учетом развития строительной отрасли.

Прорабатываются и оперативные решения проблем в отдельных локациях — например, на уже упоминаемой южной окраине Самары. В частности, пересмотрена концепция реконструкции кольца на пересечении Южного шоссе и улицы Уральской.

Жители не раз жаловались, что уже сейчас там наблюдаются пробки, а заселение строящихся в районе крупных жилых комплексов грозит усугублением ситуации. Минтранс предложил отказаться от возведения там дорогостоящей многоуровневой развязки и сделать там разрезное кольцо с разворотными петлями. Осталось только найти 500 млн рублей на реализацию этой идеи.

В микрорайонах Заречье (в границах улиц Заусадебной, Таганской и Центральной) и Амград (в границах Южного шоссе, улиц Центральной и Коммунальной) за счет бюджетных средств строят дороги с дождевой канализацией, освещением и водоснабжением. По информации регионального минстроя, размер субсидий в 2026 году составит около 780 млн рублей.

В Заречье первый этап обустройства улично-дорожной сети планируют завершить в декабре 2026 года. С проведением аналогичных работ в Амграде возникли проблемы. Их приостановили, так как мэрия рассматривает вопрос расторжения контракта с подрядчиков. Техническая готовность первого этапа составляет 40%.

Рекомендации чиновникам

По итогам обсуждения участники круглого стола сформировали список рекомендаций для органов власти. Среди ключевых: