Строительство и недвижимость

Застройку Самары распланируют с учетом Южного города и Кошелев-Парка

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Стали известные детали работы над созданием единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования Самары. По сути он будет представлять собой новые генплан и правила землепользования и застройки, в которых обозначат, где и что можно строить, какие общественные пространства и рекреационные зоны будут развивать, какие инфраструктурные объекты планируется создать и другие аспекты развития города. При этом собираются учитывать не только нужды непосредственно самарцев, но и жителей периферии, а именно — микрорайонов Южный город и Кошелев-Парк.

"Население не сокращается"

Разработкой единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования занимаются специалисты ООО "Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства" (НИИ ПГ) по контракты с министерством градостроительной политики Самарской области. Сейчас они находятся на этапе оценки современного состояния города. На стратегической сессии, которая прошла 17 декабря в Доме архитекторов, заместитель директора во вопросам экономики градостроительства ООО "Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства" (НИИ ПГ) Ольга Друзина представила предварительные результаты исследования.

По ее словам, оценка численности населения — самый главный показатель с позиции диагностики перспектив развития города. Официальная статистика демонстрирует отток жителей. За последние 15 лет население сократилось на 10 тысяч человек и составило 1,15 млн человек. Однако анализ данных сотовых операторов показал, что жителей больше. В ночное время общее число составляет 1,21 млн человек. Днем показатель увеличивается до 1,22 млн за счет тех, кто приезжает в город на работу из других локаций.

"То есть реальное число жителей больше показателя, указанного в статистике. Это говорит о том, что население не сокращается, и есть демографический потенциал", — отметила Ольга Друзина.

На основе этих данных специалисты будут составлять прогноз численности населения, который ляжет в основу территориального планирования и градостроительного зонирования. Однако будут учитывать и жителей Волжского района. Согласно официальной статистике, население муниципалитета составляет 132 тысячи человек. Анализ данных сотовых операторов показывает, что днем там находится 182 тысячи человек, а ночью — 194 тысячи человек.

"Это уникальная для страны ситуация. Вокруг Самары есть Волжский район, и вместе они представляют собой единый организм за счет передвижения населения. Грубо говоря, Самара вышла за пределы своих границ — в Волжский район", — объяснила Ольга Друзина.

В состав Волжского района входят новые микрорайоны Южный город и Кошелев-Парк, где продолжается активное жилищное строительство. Их развитие обуславливает близость к Самаре. Как правило, жители микрорайона ездят на работу в город, в результате чего, в частности, возникли проблемы обеспечения транспортного сообщения, которые пытаются решить годами.

Оценка качества жизни

Объемы ввода жилья ученые также считали на двоих. В Самаре показатель составляет 615 тысяч кв. метров, в Волжском районе — 357 тыс. кв. метров.

"В комплексе получается почти 1 млн кв. метров, то есть примерно по 1 кв. метру на человека. Это хорошее значение, которое говорит о том, что рынок развивается и у него есть потенциал", — считает представитель НИИ.

Среди проблем, влияющих на качество жизни, Ольга Друзина выделила дефицит зеленых насаждений: "Природно-рекреационный каркас Самары сложился. Есть особо охраняемые природные территории федерального и регионального значения. Складывается лесопарковый зеленый пояс. Есть городские леса, значительное количество островов. Но в городе мало зеленых насаждений общего пользования. По тем данным, что нам предоставили, их всего лишь 363 га, то есть только по 3,5 кв. метра на человека при нормативе в 16. Таким образом, число зеленых насаждений нужно увеличить в 4,5 раза".

Не хватает в Самаре и образовательных учреждений. Загрузка школ составляет 130%, а обеспеченность населения детскими садами составляет всего лишь 63%. Чтобы хотя бы догнать норматив, нужно построить еще 24 школы и 80 детсадов.

Требуются и новые объекты здравоохранения. По оценке НИИ, обеспеченность населения больницами составляет 126%, поликлиниками — 95%, скорой помощью — 74%.

"Показатели вроде бы неплохие, но нужно понимать, что в этом значении сидят стационары, которые обслуживают территорию всей области или хотя бы Самарско-Тольяттинской агломерации", — пояснила специалист.

Основная проблема транспортной инфраструктуры Самары очевидна — это пробки. По оценке НИИ, они возникают из-за высокой загруженности основных магистралей и "узких горлышек", то есть участков дорог со сниженным количеством полос.

"Более 11 км улиц имеют ненормативно узкую проезжую часть. У 25% дорог отсутствует твердое покрытие. Кроме того, 10% всех магистралей запарковано. Это говорит о том, что на данных участках в два раза снижается пропускная способность", — констатировала Ольга Друзина.

Систему общественного транспорта, благодаря разнообразию его видов (метро, автобусов, трамваев и троллейбусов), назвали достаточно сильной, но недостаточно эффективной. Из-за рассинхрона передвигать на нем неудобно и некомфортно.

Перспективы развития Самары

Судя по высказываниям Ольги Друзиной, планировать развитие Самары НИИ будет в тренде компактности: "Такое развитие города влияет на транспортную доступность, на комфорт жителей, на то, как человек себя чувствует в этой среде. Транспортная усталость характерна для многих городов. Когда все компактно, все близко и очень качественно организовано — это плюс".

В рамках стратегической сессии своим мнение относительно развития города поделились эксперты: архитекторы, общественники, специалисты академии строительства и архитектуры СамГТУ, представители профильных департаментов мэрии Самары. Одной из тем обсуждения стало объединение Самары с Волжским районом. Подняла ее представительница НИИ, учитывая обозначенные взаимосвязи муниципалитетов. Однако местные эксперты данный вопрос фактически сразу же завернули, учитывая, что он уже обсуждался на уровне области и был закрыт в связи с отрицательным мнением жителей и негативными результатами экономических расчетов.

Участники дискуссии попросили ученых формировать единый документ, исходя из подхода интенсивного развития города, когда акцент делается на обновлении застройки существующих районов города, а не создании новых на свободных территориях. В качестве приоритетных локаций для реновации или ревитализации были обозначены бывшие рабочие поселки и срединная часть города. Часть территорий попали под КРТ. 

"НИИ предоставило данные о благополучии жилого фонда: 32 кв. метра на человека. Но надо смотреть не только на количество, но и на качество. А мы имеем очень большой процент морального и физического износа жилого фонда — особенно, застройки 1950–1960 годов. Эти территории имеют огромный градостроительный потенциал", — отметил архитектор Леонид Кудеров.

Бывший главный архитектор Самары Игорь Галахов предложил включить в число приоритетных локаций и территорию около стадиона "Солидарность Самара Арена": "Сейчас активно проектируется формирование там нового района. И если будет исполнен так, как задумано, то он приобретет региональное значение. И с этой точки зрения район станет драйвером развития города".

Также эксперты попросили авторов единого документа проработать вопросы развития дачных массивов, в которых горожане в настоящее время проживают постоянно, но при отсутствии должной социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Были затронуты вопросы сохранения и развития исторического поселения Самары.

Что касается транспортной инфраструктуры, то участники дискуссии сделали акцент на проекте строительства городской части магистрали Центральной в формате дороги беспрерывного движения, то есть без светофоров. И конечно же, поступили предложения о продолжении строительства набережной даже на той части, где расположены многочисленные коттеджи. Законность их строительства эксперты поставили под вопрос и обозначили необходимость проведения проверок.

Эти и другие поступившие предложения сотрудники НИИ пообещали учесть при разработке единого документа. Также сейчас проводится опрос среди жителей через специализированный интернет-портал. Ожидается, что концепцию территориального планирования и градостроительного зонирования представят в 2026 году.

"Это новый подход к градостроительной политике. По итогам работы сформируются некие постулаты, которые будут транслироваться и на другие муниципалитеты Самарской области", — отметила заместитель министра градостроительной политики — главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.

