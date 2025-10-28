16+
Общество

В Самаре запустили новый портал для сбора предложений по развитию городской среды

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Министерство градостроительной политики Самарской области запустило официальный интернет-ресурс для активного вовлечения жителей Самары в процесс формирования комфортной и современной городской среды.

Новый портал позволит каждому самарцу напрямую участвовать в обсуждении будущего города. Жители могут оставлять свои идеи и предложения, которые учтут при подготовке Единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования города Самары. Этот стратегический документ объединит Генеральный план и Правила землепользования и застройки в целостную систему.

На сайте также запущен первый опрос, направленный на оценку качества существующей городской инфраструктуры. Результаты анкетирования помогут выявить ключевые проблемы и актуальные потребности населения, а также сформировать приоритетные направления для преобразований. Собранные мнения горожан будут учтены при подготовке единого документа.

"Единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования представляет собой современный инструмент стратегического управления развитием городской территории. Он интегрирует Генеральный план города и Правила землепользования и застройки в целостную систему, что позволяет избежать противоречий между ними и перейти к более эффективному регулированию градостроительных процессов. Данный подход не только упрощает процедуры согласования и утверждения проектов, но и закладывает основу для устойчивого, сбалансированного развития Самары с учетом социальных, экономических и экологических аспектов", — подчеркивает главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.

Кроме функционала для сбора инициатив, портал будет служить удобной площадкой, где жители смогут отслеживать новости проекта, знакомиться с ходом работ и материалами по планировочным решениям.

Разработка Единого документа осуществляется специалистами Научно-исследовательского института перспективного градостроительства (НИИ ПГ, Санкт-Петербург) в рамках государственного контракта.

