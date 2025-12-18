В Тольятти прибыл поезд Деда Мороза

В Тольятти случилось настоящее новогоднее чудо. Поезд Деда Мороза прибыл в город, превратив обычный день в яркий праздник, наполненный светом, музыкой и искренними эмоциями. С первых минут перрон стал центром притяжения — здесь царили смех детей, радостные улыбки и то самое ощущение волшебства, которое бывает только под Новый год.
Ещё до прибытия состава гостей встречала праздничная анимационная программа, а после открытия поезда все желающие отправлялись в сказочное путешествие по вагонам свободного посещения: заглядывали в сувенирную лавку с фотокупе, согревались в вагонах-ресторанах и уносили с собой частичку праздника.
Более 16 тыс. гостей стали частью этого события — семьи, друзья и целые поколения, объединённые одной зимней сказкой. Поезд Деда Мороза подарил не просто впечатления, а тёплые воспоминания, которые останутся надолго.
Кульминацией дня стал красочный фейерверк, озаривший небо над Тольятти и поставивший яркую, по-настоящему праздничную точку.
Спасибо Тольятти за тёплый приём, улыбки и веру в новогоднее волшебство!
