Судьбу квартала у "Вива Лэнда" решит Верховный суд

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Мэр Самары Иван Носков направил кассационную жалобу в Верховный суд РФ. Он пытается оспорить решение по делу о застройке квартала в границах пр. Кирова, ул. Вольской, Каховской и Свободы, который находится рядом с торгово-развлекательным комплексом "Вива Лэнд".

Судебное разбирательство длится уже второй год. Инициировала его инвестиционно-строительной компании "ДомАС". Она получила квартал в 2015 г. от мэрии по договору о развитии застроенной территории (РЗТ). 

Компания должна была расселить старые дома и снести их, а взамен получила возможность построить там новое жилье. "ДомАС" планировал возведение 25-этажных высоток, торгово-офисной зоны, школы и детского сада.

Мэрия Самары дважды расторгала договор в одностороннем порядке, ссылаясь на то, что застройщик не выполнил условий соглашения. В обоих случаях "ДомАС" оспаривал эти решения в суде и выигрывал процессы. Суд убедили доводы компании о том, что руководство города не исполнило несколько условий договора, а именно — не предъявило собственникам аварийных домов требования о сносе и не принял впоследствии решение об изъятии квартир и земельных участков. Все эти действия были нужны для соблюдения сроков расселения граждан.

По последнему из этих процессов мэрия и решила обратиться в Верховный суд РФ с кассационной жалобой. По сути, для властей это последний шанс прогнать застройщика с площадки.

Параллельно глава Самары добивается возвращения городу выделенных "ДомАС" земельных участков. Однако и в рамках этого процесса суд встал на сторону бизнесменов.

ООО "Инвестиционно-строительная компания "ДомАС" было создано в 2011 году. Компания зарегистрирована в Самаре по адресу: проезд Георгия Митирева, 8. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб., баланс - 14,9 млн рублей. С 2020 г. "ДомАС" декларирует нулевую выручку. Основным учредителем (50%) и директором компании выступает Игорь Иванов. Еще по 25% контролируют Александр и Сергей Можновы.

