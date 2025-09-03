16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Мэр Самары проиграл суд против застройщика В Самаре расширен перечень требований к застройке территорий Три "свечки" у "Вива Лэнда": самарцы высказались о строительстве 24-этажного ЖК на Кирова В Самаре забраковали проект строительства высотки напротив диагностического центра Владельцу ТЦ "Парк Хаус" вновь отказали в строительстве высоток на парковке

Строительство Строительство и недвижимость

Мэр Самары проиграл суд против застройщика

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 27
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Региональный арбитраж отказал в удовлетворении иска главы Самары инвестиционно-строительной компании "ДомАС". Спор связан с судьбой квартала в границах пр. Кирова, ул. Вольской, Каховской и Свободы, который находится рядом с торгово-развлекательным комплексом "Вива Лэнд".

Фото: телеграм-канал Ивана Носкова

Эту площадку компания получила 2015 г. от мэрии по договору о развитии застроенной территории (РЗТ). Она должна была расселить старые дома и снести их, а взамен получила возможность построить там новое жилье. "ДомАС" планировал возведение 25-этажных высоток, торгово-офисной зоны, школы и детского сада.

Мэрия Самары дважды расторгала договор в одностороннем порядке, ссылаясь на то, что застройщик не выполнил условий соглашения. В обоих случаях "ДомАС" оспаривал эти решения в суде и выигрывал процессы.

Сама администрация в рамках другого разбирательства, стартовавшего летом 2024 года, добивалась возвращения земельных участков площадью 657 кв. метров и 10,4 тыс. кв. метров, расположенных в границах квартала. Судя по материалам дела, они находятся в собственности "ДомАС".

Фото: nspd.gov.ru  
Фото: nspd.gov.ru

Истцом выступал глава города. Тогда этот пост занимала Елена Лапушкина. На время разбирательства суд принял обеспечительные меры, запретив Росреестру совершать любые регистрационные действия, а Роскадастру — кадастровые процедуры в отношении земельных участков. Рассмотрение иска приостанавливали из-за других процессов между сторонами.

В конце августа суд вынес решение. Главе города, которым сейчас является Иван Носков, в иске отказали, а обеспечительные меры отменили.

ООО "Инвестиционно-строительная компания "ДомАС" была создана в 2011 году. Компания зарегистрирована в Самаре по адресу: проезд Георгия Митирева, 8. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб., баланс — 14,9 млн рублей. С 2020 г. "ДомАС" декларирует нулевую выручку. Основным учредителем (50%) и директором компании выступает Игорь Иванов. Еще по 25% контролируют Александр и Сергей Можновы.

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

Аркадий Галицын 06 марта 2025 17:37 Самара без "Театральной": на стройке начался демонтаж тоннелепроходческого щита

Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.

Фото на сайте

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5