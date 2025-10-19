Тольяттинец взял в кредит 9,5 млн руб. и отдал мошенникам

В Тольятти 59-летний мужчина лишился 9,5 млн руб. после общения с мошенниками, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

"Финансист" связался с мужчиной по телефону, рассказав о возможности получать дополнительный заработок. Поддавшись на обещания постоянного высокого дохода, пострадавший взял кредит и перевел аферисту 9,5 млн рублей.

После этого неизвестный перестал выходить на связь. Потерпевший понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.