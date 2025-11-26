В Крыму задержали самарского пособника украинских телефонных мошенников

Житель Самарской области задержан в Симферополе за пособничество в организации мошеннических звонков украинскими колл-центрами, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
"Задержан гражданин, прибывший в Крым из Самарской области. По заданию украинских кураторов 33-летний мужчина арендовал в Симферополе квартиру для размещения SIM-боксов, используемых для осуществления мошеннических звонков на абонентские номера граждан России", — отмечается в сообщении.
Уточняется, что в задачи задержанного также входило обеспечение бесперебойной работы оборудования, покупка сим-карт, их замена, получение необходимых устройств на пунктах выдачи.
"Устройства обеспечивали преобразование голосового трафика между сетями GSM и VoIP, что позволяло осуществлять телефонные звонки из-за рубежа с использованием российских номеров, поддерживать удаленное управление и иметь, таким образом, возможность совершать преступления", — пояснили в пресс-службе.
Задержали мужчину сотрудники УФСБ совместно с МВД по Крыму. Во время обыска помещений, которые использовал задержанный, изъято два 32-портовых сим-бокса, два ноутбука, четыре телефона, свыше 700 сим-карт.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции". Подозреваемому грозит до шести лет колонии.
Последние комментарии
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.