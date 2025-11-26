В Крыму задержали самарского пособника украинских телефонных мошенников

Житель Самарской области задержан в Симферополе за пособничество в организации мошеннических звонков украинскими колл-центрами, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

"Задержан гражданин, прибывший в Крым из Самарской области. По заданию украинских кураторов 33-летний мужчина арендовал в Симферополе квартиру для размещения SIM-боксов, используемых для осуществления мошеннических звонков на абонентские номера граждан России", — отмечается в сообщении.

Уточняется, что в задачи задержанного также входило обеспечение бесперебойной работы оборудования, покупка сим-карт, их замена, получение необходимых устройств на пунктах выдачи.

"Устройства обеспечивали преобразование голосового трафика между сетями GSM и VoIP, что позволяло осуществлять телефонные звонки из-за рубежа с использованием российских номеров, поддерживать удаленное управление и иметь, таким образом, возможность совершать преступления", — пояснили в пресс-службе.

Задержали мужчину сотрудники УФСБ совместно с МВД по Крыму. Во время обыска помещений, которые использовал задержанный, изъято два 32-портовых сим-бокса, два ноутбука, четыре телефона, свыше 700 сим-карт.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции". Подозреваемому грозит до шести лет колонии.