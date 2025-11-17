16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Охота для избранных": самарские полицейские разбираются с браконьерством в нацпарке Учредителя "АРК" Юрия Авдеева заключили под стражу до 8 января В Кировском районе задержали мужчину в розыске, который пытался украсть одежду в ТЦ В Тольятти "велосипедного вора" вычислили по видеокамерам Бастрыкин заинтересовался затяжным уголовным делом с цыганами, напавшими на семью в Сызрани

Преступления Происшествия

"Охота для избранных": самарские полицейские разбираются с браконьерством в нацпарке

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 16
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В октябре в национальном парке "Самарская Лука" задержали автомобиль с двумя тушами кабанов. Местные жители опасались, что наказания браконьеры не понесут.

Как рассказывали жители, в машине находились два человека с оружием. Со стороны показалось даже, что они нетрезвы. Один из них, по данным жителей, является бывшим сотрудником нацпарка, второй — внуком одного из егерей. Задержанные были доставлены в полицейский участок в Рождествено. Там якобы начали происходить странности — задержанных не направляли на медосвидетельствование (под тем предлогом, что для этого нет оснований). Также якобы озвучивается версия о том, что кабаны были домашними. Жители же возмущаются, что нацпарк является местом, где "избранным" можно охотиться.

Мы попробовали уточнить, чем закончилось разбирательство с предполагаемыми убийцами кабанов. В пресс-службе ГУ МВД потребовали письменный запрос СМИ. Мы отправили его 13 ноября и получили ответ 17 ноября.

"В настоящее время по изложенным в запросе фактам Отдел МВД России по Волжскому району проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — сообщили в ответном письме представители пресс-службы ГУ МВД по Самарской области. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30