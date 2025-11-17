"Охота для избранных": самарские полицейские разбираются с браконьерством в нацпарке

В октябре в национальном парке "Самарская Лука" задержали автомобиль с двумя тушами кабанов. Местные жители опасались, что наказания браконьеры не понесут.

Как рассказывали жители, в машине находились два человека с оружием. Со стороны показалось даже, что они нетрезвы. Один из них, по данным жителей, является бывшим сотрудником нацпарка, второй — внуком одного из егерей. Задержанные были доставлены в полицейский участок в Рождествено. Там якобы начали происходить странности — задержанных не направляли на медосвидетельствование (под тем предлогом, что для этого нет оснований). Также якобы озвучивается версия о том, что кабаны были домашними. Жители же возмущаются, что нацпарк является местом, где "избранным" можно охотиться.

Мы попробовали уточнить, чем закончилось разбирательство с предполагаемыми убийцами кабанов. В пресс-службе ГУ МВД потребовали письменный запрос СМИ. Мы отправили его 13 ноября и получили ответ 17 ноября.

"В настоящее время по изложенным в запросе фактам Отдел МВД России по Волжскому району проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — сообщили в ответном письме представители пресс-службы ГУ МВД по Самарской области.