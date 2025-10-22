В нацпарке "Самарская Лука" задержали автомобиль с тушами кабанов

В ночь на среду, 22 октября, около села Торновое на территории нацпарка "Самарская лука" полицейские задержали автомобиль, в багажнике которого находились две туши кабанов. Об этом Волга Ньюс сообщили местные жители.
По их словам, в машине находились два человека с оружием. Предположительно, они были нетрезвы. Один из них, по данным жителей, является бывшим сотрудником нацпарка, второй — внуком одного из егерей.
Задержанные были доставлены в полицейский участок в Рождествено. Там якобы начали происходить странности — задержанных не направляют на медосвидетельствование, под предлогом, что для этого нет оснований. Также якобы озвучивается версия о том, что кабаны были домашними.
"Нацпарк остается охотхозяйством для избранных. Сколько было задержаний, но до суда дела не доходят — то появляется экспертиза, согласно которой окровавленный лось умер от гастрита, то еще какой-то абсурд…", — сетует один из собеседников портала.
В ГУ МВД по Самарской области сообщили, что по данному факту райотделом полиции проводится проверка.
