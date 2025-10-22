Россельхозбанк в пятый раз подряд подтвердил статус лидера Антикоррупционного рейтинга — 2025

По итогам комплексной оценки соответствия деятельности Россельхозбанка международному стандарту, проведённой независимыми экспертами Российского Союза Промышленников и Предпринимателей, Россельхозбанку присвоена наивысшая категория (ААА+) Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса 2025 года. Банк пятый год подряд подтвердил свой статус компании с максимальным уровнем противодействия коррупции, а внедрённые механизмы стандартизации антикоррупционной работы в Группе РСХБ и автоматизации антикоррупционного комплаенса высоко оценены экспертным бизнес-сообществом.
Россельхозбанк активно внедряет современные автоматизированные системы антикоррупционного комплаенса, распространяя их в Группе РСХБ. Цифровые решения, используемые РСХБ, повышают эффективность комплаенса и помогают в обеспечении качественной работы по предупреждению коррупции.
Организаторы рейтинга отметили автоматизацию и многоуровневость просвещения работников по вопросам противодействия коррупции. Процессы антикоррупционного комплаенса Россельхозбанка отличаются высоким уровнем автоматизации и реализуются при управлении рисками коррупции в Группе РСХБ с осуществлением внутреннего рейтингования.
На сайте РСХБ представлена декларация о полном неприятии коррупции, а также дана развернутая информация о следовании принципам открытости, добросовестности и внимания к каждому клиенту, контрагенту и работнику.
Результаты рейтинга подведены на Антикоррупционном форуме российского бизнеса
9 октября 2025 года, который организован Российским Союзом Промышленников и Предпринимателей. Форум посвящён современным технологиям контроля и управления коррупционными рисками в компаниях.
