16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В салонах связи Самары появилась услуга бесплатной зарядки гаджетов Вместе в цифровое будущее: стартует юбилейный конкурс "Ростелекома" для региональных ИТ-журналистов и блогеров "Дело Спецтехники" 2025: как проходит адаптация и цифровизация в условиях трансформации рынка Робот — друг человека: чат-бот самостоятельно решает более половины вопросов клиентов "Ростелекома" Стратегия мультимодальности: "PRO//Движение.Поволжье" задало вектор развития логистики

Транспорт и связь Экономика и бизнес

В салонах связи Самары появилась услуга бесплатной зарядки гаджетов

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Посетители салонов связи МегаФон и Yota получили доступ к новой услуге — бесплатной зарядке мобильных устройств. Сервис уже запущен в качестве пилота в трёх городах Приволжья: Казани, Уфе и Самаре. Зарядить свой гаджет бесплатно может любой желающий в салонах, расположенных как в торговых центрах, так и в отдельных точках в шаговой доступности от дома.

В каждом салоне связи посетителям по запросу предоставляются современные пауэрбанки Stellarway. Под этим брендом МегаФон с 2023 года выпускает аксессуары для гаджетов, включая защитные стёкла, аккумуляторы, наушники, адаптеры и зарядные устройства. Пользоваться услугой бесплатной зарядки можно до 30 минут в день.

"Проблема разряженного телефона знакома каждому. Особенно когда нужно срочно отправить важное письмо, сделать звонок, расплатиться в магазине или вызвать такси. Новый сервис теперь доступен в более чем 70 салонах нашей сети, поэтому найти место для быстрой подзарядки не составит труда. Мы постоянно совершенствуем качество обслуживания и стремимся создать комфортную среду для всех наших посетителей", — отметил руководитель отдела по аксессуарам, портативной технике и кастомизированному оборудованию МегаФона Игорь Авдонин.

В июне 2025 года оператор расширил линейку товаров под собственной торговой маркой. В серию вошли новые модели беспроводных наушников, сетевые зарядные устройства, внешние аккумуляторы и дата‑кабели. По итогам первых месяцев текущего года продажи устройств Stellarway выросли на 83% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года, а доля бренда в данных товарных сегментах достигла 40%, увеличившись более чем вдвое в сравнении с тем же периодом прошлого года. Помимо устройств Stellarway, МегаФон также развивает мобильное оборудование, портативную технику и аксессуары под собственной торговой маркой Fontel.

Напомним, для продления срока службы аккумулятора смартфона необходимо поддерживать уровень заряда в диапазоне 20–80%, так как полная зарядка вызывает избыточный нагрев и ускоряет износ батареи. Стоит также учитывать, что несколько коротких сеансов зарядки в день полезнее одной полной. Кроме того, рекомендуется приобретать только оригинальные зарядные устройства во избежание поломок.

Гид потребителя

Последние комментарии

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2