Вместе в цифровое будущее: стартует юбилейный конкурс "Ростелекома" для региональных ИТ-журналистов и блогеров

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Стартовал XV конкурс "Вместе в цифровое будущее", который "Ростелеком" ежегодно проводит для привлечения внимания региональных журналистов и блогеров к событиям телекоммуникационной отрасли, технологическим трендам и инновационным технологиям.

Фото: © ЯСИА / Андрей Сорокин

Стратегическим партнером конкурса выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Партнеры специальных номинаций — Минцифры России, "Базис" — крупнейший российский разработчик ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой и Альянс по защите детей в цифровой среде.

На конкурс принимаются материалы и сюжеты, вышедшие в СМИ и блогосфере с 1 марта 2025 года по 28 февраля 2026 года, посвященные современным сервисам для граждан, цифровым решениям в сфере ИТ и результатам их применения в различных отраслях экономики и жизни, а также рискам, с которыми дети сталкиваются в цифровой среде.

В конкурсе предусмотрено пять основных номинаций:

  • печатная пресса;
  • телевидение и видеоконтент в СМИ;
  • радио и подкасты;
  • интернет-СМИ;
  • социальные медиа;

и пять специальных:

  • "Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы" от Минцифры России;
  • "Фундамент цифровизации" от "Базиса";
  • "Игровые возможности: настоящее и будущее отечественного гейминга" от В2С "Ростелекома";
  • "Цифровизация отраслей" от В2В "Ростелекома";
  • "Киберриски в детской среде" от Альянса по защите детей в цифровой среде.

Кира Кирюхина, вице-президент по внешним коммуникациям "Ростелекома":

"В нашем юбилейном, 15-м конкурсе, появились новые партнеры, которые предложили актуальную тематику и критерии оценки материалов для своих спецноминаций. Это расширяет круг вопросов и тем для обсуждения в СМИ и блогосфере, что позволяет вовлечь еще больше читателей и зрителей и передать им полезные знания. Новым стимулом для углубления знаний в сфере ИТ и цифровых технологий станут и обучающие мероприятия, которые проведут "Базис" и "Ростелеком". Вебинары будут посвящены нюансам развития инфраструктурного программного обеспечения, новинкам в игровых платформах и общению с разработчиками гейминговых проектов. Каждый год мы также организуем пресс-туры в регионы нашей страны, где победители федерального этапа конкурса знакомятся с технологическими объектами предприятий-клиентов "Ростелекома", культовыми местами и достопримечательностями. В 2026 году наши победители получат уникальную возможность посетить один из регионов Арктической зоны РФ".

Мария Мезенцева, советник министра, руководитель пресс-службы Минцифры, член жюри конкурса:"

Сегодня, когда во всех отраслях происходит активная цифровизация, важно оперативно узнавать о технологических изменениях, которые влияют на нашу жизнь. Работа ИТ-журналистов в региональных СМИ делает актуальную информацию доступной для жителей даже самых небольших населенных пунктов. Труд наших коллег во многом носит просветительский характер: в своих материалах они учат читателей основам кибергигиены, рассказывают о мошеннических схемах, помогают понять, как устроены цифровые услуги и сервисы. Мы рады сотрудничать с профессионалами ИТ-журналистики, поддерживать и укреплять наше взаимодействие, в том числе с помощью таких мероприятий, как конкурс "Вместе в цифровое будущее".

В состав федерального жюри вошли:

  • Елизавета Белякова — председатель Альянса по защите детей в цифровой среде;
  • Дмитрий Захаров — журналист;
  • Татьяна Исакова — редактор отдела телекоммуникаций и медиа газеты "Коммерсантъ";
  • Алексей Каленчук — директор по цифровым креативным индустриям, руководитель "Sk Игры" фонда "Сколково";
  • Александр Михайлов — корреспондент службы финансово-экономической информации "Интерфакса";
  • Мария Мезенцева — советник министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, пресс-секретарь Минцифры России;
  • Эльдар Муртазин — ведущий аналитик Mobile Research Group, главный редактор сайта Mobile-Review.com;
  • Александр Попов — PR-директор "Базиса";
  • Олег Седов — журналист, эксперт по кибербезопасности "Ростелекома";
  • Руслан Юсуфов — основатель и управляющий партнер MINDSMITH, футуролог.

Александр Попов, PR-директор "Базиса", член жюри конкурса:"

ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой — это то, что обеспечивает стабильность, безопасность и управляемость всей цифровой экосистемы. Но в публичном поле ему по-прежнему уделяется меньше внимания, чем прикладному софту. Мы поддержали номинацию "Фундамент цифровизации", потому что важно уметь объяснять значение суверенных продуктов доступным, понятным языком. Хочется, чтобы журналисты и блогеры чувствовали в этой теме простор для собственного профессионального роста и понимали, что именно за счет подобного класса решений сегодня строятся устойчивые, импортонезависимые ИТ-системы — от виртуализации до программно-определяемых решений, СУБД и СХД".

Елизавета Белякова, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде, член жюри конкурса:"

Средства массовой информации играют ключевую роль в формировании культуры кибербезопасности — именно через журналистские материалы важные темы защиты детей в интернете становятся понятными и близкими широкой аудитории. Особенно ценно, что конкурс "Вместе в цифровое будущее" ориентирован на региональные СМИ и блогеров: это позволяет говорить о цифровой безопасности там, где обратная связь с людьми самая живая — в городах и регионах нашей страны. Альянс по защите детей в цифровой среде благодарен "Ростелекому" за внимание к этой теме и за возможность организации специальной номинации, посвященной киберрискам в детской среде. Мы видим, как растет интерес журналистов к вопросам цифровой грамотности, и уверены, что такие инициативы помогают повышать уровень осведомленности детей, подростков и их родителей о безопасном поведении в онлайне".

Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, главный редактор сайта Mobile-Review.com, член жюри конкурса: "

Любой конкурс, где можно проявить свои профессиональные таланты — это стартовая площадка или трамплин для молодых авторов, тех, кто пробует себя в телеком-индустрии и не только в ней. Когда есть возможность соревноваться с лучшими — это показывает как сильные, так и слабые стороны участника. И здесь важен олимпийский принцип: не победа главное, а — участие. Очень хочется пожелать всем претендентам проявить свои лучшие стороны, взвешенно подойти к правилам конкурса и не спешить с выбором предоставляемых материалов. Конкурс позволяет понять себя и измениться к лучшему".

Конкурс "Вместе в цифровое будущее" традиционно пройдет на региональном и федеральном уровнях. Победителей определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка.

Итоги регионального этапа конкурса "Ростелеком" подведет в мае 2026 года, федерального — в июне 2026 года. Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в спецноминациях, в августе 2026 года станут участниками пресс-тура в Арктику.

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: smi.rt.ru.

