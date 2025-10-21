MAX стал новым каналом коммуникации, доступным в HRMOST

В наборе коммуникаций сервиса для автоматизации найма HRMOST теперь доступен российский мессенджер MAX. Он стал альтернативным инструментом в дополнение к существующим мессенджерам.
Отечественный мессенджер MAX стал доступен для пользователей платформы для автоматизации найма HRMOST. На рынке HR-tech сервис HRMOST первым интегрировался с российским мессенджером MAX.
"Интеграция с мессенджером подразумевает его использование в качестве альтернативного канала для коммуникации. Мы наблюдаем растущий интерес к MAX: его аудитория превысила 45 млн пользователей, а средний суточный охват в октябре вырос до 18,2 миллионов пользователей. Для работодателей, автоматизирующих HR-процессы, мессенджер расширит возможности связи с соискателями и позволит быстрее закрывать вакансии, а кандидатам даст более широкий выбор каналов для общения", — отмечает Константин Куница, директор сервиса HRMOST.
На старте настройки чат-ботов в сервисе HRMOST работодатель выбирает каналы коммуникации, через которые он будет взаимодействовать с аудиторией. Такая возможность есть и у кандидата, которого заинтересовало предложение компании.
Кандидат оставляет отклик на вакансию через любую точку входа (карьерные сайты, джоб-платформы и т. п.). Ответное автоматическое сообщение он получит в чате на той же площадке. В сообщении соискатель через ссылку переходит в хаб, где ему предлагают выбрать наиболее удобный мессенджер для получения детальной информации и продолжения диалога.
Последние комментарии
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.
Какого года?