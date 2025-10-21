16+
ИТ Транспорт и связь

ITFB Group и вендор НОТА договорились о создании центра компетенций по внедрению и поддержке платформы "Модус"

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В рамках Международного форума "Финополис" подписано Соглашение о партнерстве между компаниями ITFB Group и вендором НОТА. Документ скрепили подписями Асатур Хачатрян, соучредитель ITFB Group, и Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса НОТА (ИТ-холдинг Т1).

Соглашение знаменует старт совместного проекта по созданию на базе ITFB Group центра компетенций по развитию, внедрению и поддержке CRM-платформы "Модус". Партнерство направлено на реализацию взаимовыгодных технологических и инновационных проектов в сфере информационных систем и технологий.

Ключевыми направлениями сотрудничества станут:

  • Развитие, внедрение и дальнейшая поддержка проектов и продуктов по направлению "информационные системы и технологии".
  • Создание и развитие экосистемы участников проекта.
  • Совместная разработка научных стратегий и программ, способствующих укреплению партнерских отношений.

"Это партнерство открывает новые возможности для синергии наших экспертиз. Создание центра компетенций по "Модусу" позволит нам предлагать клиентам еще более качественные и технологически совершенные решения", — отметил Асатур Хачатрян, соучредитель ITFB Group.

"ITFB Group обладает серьезной экспертизой в реализации сложных интеграционных проектов для финансового сектора. Совместно с партнером мы сможем вывести развитие платформы "Модус" на новый уровень и существенно нарастить скорость ее внедрения для крупных клиентов. В перспективе это позволит занять существенную позицию на рынке, который сейчас активно ищет альтернативы зарубежным CRM-системам", — прокомментировал Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса НОТА (ИТ-холдинг Т1).

Стороны будут координировать деятельность через рабочие группы и совещательные команды, фокусируясь на совершенствовании технологической инфраструктуры и оказании комплексной информационно-аналитической поддержки клиентам.

