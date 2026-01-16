16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Платформа "Сфера" и компания CodeScoring объединили решения для защиты цепочки поставок ПО "Ростелеком" инвестирует в цифровое развитие отечественной гостиничной индустрии Т2 приобрела платформу для омниканальной коммуникации Umnico В Самаре открывается выставка цифрового искусства "Страна. Связь. Технологии" NUR NOW x T2 От профи до покупателя: на Авито началось тестирование ИИ-ассистентов

ИТ Транспорт и связь

Платформа "Сфера" и компания CodeScoring объединили решения для защиты цепочки поставок ПО

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Команды платформы производства ПО "Сфера" (вендор НОТА, входит в ИТ-холдинг Т1) и платформы безопасной разработки ПО "CodeScoring" объявили о стратегическом партнерстве, которое направлено на повышение прозрачности и безопасности цепочек поставок ПО.

В рамках сотрудничества был разработан плагин для продукта "Сфера.Дистрибутивы и Лицензии", который обеспечивает прямую интеграцию с модулем CodeScoring.OSA. Решение позволит организациям выстраивать безопасный процесс проверки сторонних компонентов на соответствие внутренним политикам безопасности и исключать уязвимости на ранних этапах разработки. Новая разработка предоставит пользователям платформ возможность управлять безопасностью программной цепочки поставок в едином контуре, что снижает риски и сокращает трудозатраты на ручные проверки. Выполненная интеграция обеспечивает заказчикам решение, которое не зависит от зарубежных систем, таких как Sonatype Nexus Repository Manager Pro, JFrog Artifactory Pro, а также обеспечивает расширенный контроль безопасности стороннего кода.

"Многие крупные компании в России недооценивают проблему безопасности в цепочках поставок ПО, пытаясь сэкономить на проверке сторонних компонентов и зависимостей. При этом именно в них нередко обнаруживаются уязвимости, которые затем попадают в продукт вместе с обновлениями и библиотеками. Атаки на популярные бесплатные open-source решения, часто интегрированные в проекты разработчиков, становятся одним из самых распространенных сценариев в этой области. Поэтому мы развиваем экосистему решений, которая будет закрывать ключевые задачи по защите данных", — отметил руководитель продукта "Сфера.Дистрибутивы и лицензии" Максим Головкин.

"Наше сотрудничество со Сферой усиливает возможности обеих платформ. Сегодня всё больше компаний строят процессы обеспечения безопасности на отечественном ПО, и именно совместимость и открытые решения становятся основой успешных проектов. Главная цель — помочь пользователям эффективно выявлять и устранять уязвимости, а также строить надежную инфраструктуру на основе российских технологических компонентов", — прокомментировал генеральный директор "CodeScoring" Алексей Смирнов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1