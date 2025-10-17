Росгосстрах и Авто.ру: больше половины россиян не знают о льготах для владельцев электромобилей

Согласно совместному исследованию¹ Росгосстраха и "Авто.ру", электромобили продолжают набирать популярность у россиян, однако многие потенциальные покупатели все еще сомневаются в их практичности. Несмотря на имеющийся интерес к электромобилям, 47% респондентов пока не планируют их приобретать. В то же время 46% уверены, что за электромобилями будущее, а 8% по-прежнему сомневаются в их надежности.

Наиболее известным электромобилем у россиян является Tesla, эту марку отметили (66%) опрошенных. Вслед за ней с большим отставанием идут BMW (33%), "Москвич" (23,4%), Volkswagen (25,9%), Zeekr (22,1%) Mercedes-Benz (21,8%), Porsche (18,6%), Evolute (18,5%), BYD (12,7%), Voyah (12,3%)². Однако, несмотря на разнообразие моделей и растущую популярность "электричек" и гибридов, большинство респондентов (63%) еще не пробовали их в деле. Среди основных стоп-факторов для покупки они выделяют ограниченный запас хода, который беспокоит 59% опрошенных, нехватку зарядных станций в шаговой доступности (54%) и длительное время зарядки аккумуляторов (48%).

На данный момент положительный опыт использования электромобилей (свой собственный или знакомых) имеют 35% опрошенных. Самым значимым преимуществом такого авто оказался низкий расход на содержание, так считают две трети (66%) россиян. Половина респондентов выделили экологичность, а треть — наличие льгот при использовании таких машин. Также каждого третьего автовладельца привлекают бесплатные парковки и возможность не платить за проезд по платным дорогам.

Примечательно, что (53%) россиян, у которых нет электромобиля, не осведомлены о льготах для их владельцев. Лишь 31% знают о свободном проезде по платным участкам дорог, 12% — о бесплатной парковке в некоторых городах, и только 10% — о пониженной ставке транспортного налога и о льготной зарядке в некоторых регионах.

Четверть респондентов считают, что покупка электромобиля стала бы для них более привлекательной, если бы их стоимость была сопоставима с обычными автомобилями. Так, 43% опрошенных готовы рассмотреть покупку электромобиля стоимостью до 2 млн рублей, 41% могли бы потратить от 2 до 3 млн рублей. 14% согласились бы приобрести такое авто в пределах 4–6 млн. Лишь 2% автолюбителей готовы заплатить за электромобиль более 10 млн рублей.

"С августа авторынок в нашей стране растет на фоне ожиданий от повышения утилизационного сбора, которое может очень заметно отразиться на стоимости электромобилей и гибридов. Те, у кого есть желание и возможность купить машину именно в этом сегменте, торопятся это сделать. Если в целом за три квартала идет существенное снижение продаж новых машин, то в этом сентябре, по данным Автостата, россияне купили даже больше гибридов, чем в сентябре 2024-го — 6250 против 5221, количество же проданных электромобилей практически вышло на прошлогодний уровень — 1260 против 1283. По своей статистике мы тоже видим эту тенденцию: количество запросов на добровольное автострахование от владельцев машин с электродвигателем и подключаемых гибридов в августе и в сентябре на четверть выше среднемесячного значения, — говорит куратор направления каско компании Росгосстрах Дмитрий Кузнецов. — Конечно, повышение утильсбора в сочетании, например, с отменой бесплатной зарядки для электромобилей в Москве могут серьезно отразиться на интересе наших автомобилистов к этому типу машин. Однако для владельцев электромобилей сохраняются другие льготы — такие, как бесплатная парковка, бесплатный проезд по платным дорогам и освобождение от транспортного налога, что делает эксплуатацию электромобилей выгодной в долгосрочной перспективе".

"Снижение спроса коснулось и рынка электромобилей в России. Пересмотр ключевой ставки позволил оживить продажи в конце лета, но значительного роста ожидать не стоит, поскольку причины сокращения спроса глубже, чем просто стоимость кредита. Электрокары для россиян остаются дорогими, и, как показывает наше исследование, их преимущества не всегда очевидны для покупателей, — раскрывает Даниил Шкурыгин, коммерческий директор Авто.ру. — Помимо инфраструктурных проблем, важно отметить, что большинство электромобилей представлены в премиальном сегменте, который недоступен для значительной части потребителей. Важно отметить, что господдержка работает: есть льготные программы, субсидии и налоговые послабления. Однако их эффект ограничен — они поддерживают спрос на конкретные модели, но не могут вывести рынок на новый уровень. Массовый рост возможен, когда электромобили станут более доступными по цене и зарядка будет такой же удобной, как заправка бензином".

¹ Репрезентативный опрос проведен в октябре 2025 года среди 1125 респондентов во всех федеральных округах РФ

² Вопрос предполагал множественный выбор ответов