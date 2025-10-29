CARCADE выступила на круглом столе "Электротранспорт и Зарядная Инфраструктура в Удмуртской Республике"

22 октября в Ижевске прошёл круглый стол, посвящённый ключевым вопросам развития электротранспорта и зарядной инфраструктуры в Удмуртской Республике.

Целью мероприятия стало создание платформы для конструктивного взаимодействия между государством и бизнесом с целью преодоления существующих барьеров и разработки конкретных шагов, направленных на выполнение показателей федеральной Концепции до 2030 года в регионе. Участники круглого стола обсудили вызовы, с которыми сталкивается регион в процессе развития электротранспорта, и предложили решения для стимулирования спроса на электромобили. В обсуждении приняли участие представители органов власти, бизнеса и профильных сообществ, заинтересованных в развитии инфраструктуры зарядных станций в Удмуртии.

Участники отметили, что ключевые проблемы остаются прежними: низкая загрузка зарядных станций, недостаточное количество крупных корпоративных партнёров и сложность существующей системы субсидирования. В качестве дальнейших шагов эксперты предложили активизировать взаимодействие с крупным бизнесом, разработать понятную и оперативную процедуру субсидирования и перенести успешные практики других регионов, например, Нижнего Новгорода, в пилотные проекты Удмуртии. Эта встреча стала важным шагом на пути к созданию устойчивого партнёрства между бизнесом, технологическими компаниями и органами власти в сфере экологичного транспорта.

"Электрический транспорт — это не только экологическая необходимость, но и важный шаг к модернизации транспортной инфраструктуры. Однако для того, чтобы ускорить его внедрение в регионах, необходимо выстроить эффективное взаимодействие между государственными структурами и бизнесом. Лизинг — один из инструментов, который может значительно облегчить этот процесс, предоставляя компаниям гибкость в обновлении автопарков и снижении капитальных затрат", — отметил Руслан Магеррамов, региональный директор по работе с территориальными подразделениями лизинговой компании CARCADE.