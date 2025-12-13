В самарском парке 50-летия Октября поселились два лебедя

В самарском парке 50-летия Октября в лебяжьем доме случилось пополнение.
"Двух лебедей-подростков привезли из Отрадного, где они жили на озере. Родители с наступлением зимы улетели в более теплые места, чем Самарская область, а эти двое пернатых ребят еще слишком юны для подобных путешествий. Специалисты помогут птицам адаптироваться и окрепнуть к весне", - написал в своем Телеграм-канале мэр Самары Иван Носков.
Последние комментарии
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.