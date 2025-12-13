В самарском парке 50-летия Октября поселились два лебедя

В самарском парке 50-летия Октября в лебяжьем доме случилось пополнение.

"Двух лебедей-подростков привезли из Отрадного, где они жили на озере. Родители с наступлением зимы улетели в более теплые места, чем Самарская область, а эти двое пернатых ребят еще слишком юны для подобных путешествий. Специалисты помогут птицам адаптироваться и окрепнуть к весне", - написал в своем Телеграм-канале мэр Самары Иван Носков.