Общество

В самарском парке 50-летия Октября поселились два лебедя

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В самарском парке 50-летия Октября в лебяжьем доме случилось пополнение.

Фото: телеграм-канал Ивана Носкова

"Двух лебедей-подростков привезли из Отрадного, где они жили на озере. Родители с наступлением зимы улетели в более теплые места, чем Самарская область, а эти двое пернатых ребят еще слишком юны для подобных путешествий. Специалисты помогут птицам адаптироваться и окрепнуть к весне", - написал в своем Телеграм-канале мэр Самары Иван Носков.

