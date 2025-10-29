16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Нешипованные Pirelli: Авито рассказали какие шины покупают в Самаре В Самарской области увеличат тариф на эвакуацию автомобилей CARCADE выступила на круглом столе "Электротранспорт и Зарядная Инфраструктура в Удмуртской Республике" Россияне приобретают LIXIANG в качестве инвестиции — исследование АВТОДОМ и ВСК CARCADE приняла участие в выставке-форуме "Транспорт большого города" в Челябинске

Транспорт Транспорт и связь

Нешипованные Pirelli: Авито рассказали какие шины покупают в Самаре

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В России стартовал активный сезон смены резины. Авито решили проанализировать, как изменились продажи шин за последний год. Оказалось, что по росту продаж лидируют нешипованные шины. По доле продаж среди новых нешипованных и шипованных моделей на первом месте — бренд Pirelli.

Продажи новых зимних нешипованных шин на Авито в Самаре в сентябре по сравнению аналогичным периодом прошлого года выросли на 19%. При этом продажи шипованных моделей с прошлого года почти не изменились. Но большинство предпочитает все же шипованные шины — на них приходится 37% продаж от всех шин на Авито, в то время как на нешипованные — 24%.

Из нешипованных моделей заметнее всего выросли продажи шин марки Triangle — на 85%. Новый комплект из четырех покрышек этого бренда в среднем стоил 7 000 рублей. На втором месте — шины Michelin с ростом продаж на 25%. В новом состоянии они в среднем обходились в 13 000 рублей. Тройку лидеров замыкают шины Pirelli — их продажи выросли на 16%. В среднем их комплект обходился в 30 000 рублей.

Во многом фрикционные шины становятся популярнее из-за изменений климата: в последние годы зимы стали менее морозными и не очень снежными. Однако, по мнению аналитиков Авито Авито, одна из косвенных причин такого тренда — рост рынка полноприводных автомобилей, управляемость которых на "липучках" несколько лучше по сравнению с моделями с одной ведущей осью. Так, в сентябре 2025 года объем подобных предложений в перепродаже на платформе оказался на 19,2% выше, чем годом ранее, а их доля достигла отметки в 27,5% (+1,3 п. п.). В сегменте SUV (кроссоверы и внедорожники) зафиксирована аналогичная динамика: число предложений среди вариантов с двумя ведущими осями — плюс 21,7%, доля — 22,6% (+1,2 п. п.). На рынке новых авто на полноприводные модели приходится 41,5% (+1,2 п. п.) среди предложений на Авито Авто.

Топ-5 по доле продаж распределился следующим образом: Pirelli (13%), Triangle (9%), Yokohama (7%), Continental (4%) и Michelin (2%).

Наибольший рост продаж среди новых шипованных покрышек показали шины бренда Continental. Их стали покупать чаще на 54%. Шипованный комплект от этого производителя в среднем стоил 13 000 рублей. На 9% активнее покупали шины Triangle, в среднем за 8 000 рублей в новом состоянии. Также в топ-3 — шины Michelin с ростом продаж на 3%. Такой комплект в среднем обходился в 64 000 рублей.

По доле продаж новых шипованных шин на первом месте — Pirelli (9%). Также в пятерке самых популярных — Yokohama (5%), Continental (3%), Triangle (2%) и Michelin (2%).

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

Old Cat 18 марта 2025 13:29 По городу и до аэропорта: в Самаре предложили пустить скоростной общественный транспорт

Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.

Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2