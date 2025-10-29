Нешипованные Pirelli: Авито рассказали какие шины покупают в Самаре

В России стартовал активный сезон смены резины. Авито решили проанализировать, как изменились продажи шин за последний год. Оказалось, что по росту продаж лидируют нешипованные шины. По доле продаж среди новых нешипованных и шипованных моделей на первом месте — бренд Pirelli.

Продажи новых зимних нешипованных шин на Авито в Самаре в сентябре по сравнению аналогичным периодом прошлого года выросли на 19%. При этом продажи шипованных моделей с прошлого года почти не изменились. Но большинство предпочитает все же шипованные шины — на них приходится 37% продаж от всех шин на Авито, в то время как на нешипованные — 24%.

Из нешипованных моделей заметнее всего выросли продажи шин марки Triangle — на 85%. Новый комплект из четырех покрышек этого бренда в среднем стоил 7 000 рублей. На втором месте — шины Michelin с ростом продаж на 25%. В новом состоянии они в среднем обходились в 13 000 рублей. Тройку лидеров замыкают шины Pirelli — их продажи выросли на 16%. В среднем их комплект обходился в 30 000 рублей.

Во многом фрикционные шины становятся популярнее из-за изменений климата: в последние годы зимы стали менее морозными и не очень снежными. Однако, по мнению аналитиков Авито Авито, одна из косвенных причин такого тренда — рост рынка полноприводных автомобилей, управляемость которых на "липучках" несколько лучше по сравнению с моделями с одной ведущей осью. Так, в сентябре 2025 года объем подобных предложений в перепродаже на платформе оказался на 19,2% выше, чем годом ранее, а их доля достигла отметки в 27,5% (+1,3 п. п.). В сегменте SUV (кроссоверы и внедорожники) зафиксирована аналогичная динамика: число предложений среди вариантов с двумя ведущими осями — плюс 21,7%, доля — 22,6% (+1,2 п. п.). На рынке новых авто на полноприводные модели приходится 41,5% (+1,2 п. п.) среди предложений на Авито Авто.

Топ-5 по доле продаж распределился следующим образом: Pirelli (13%), Triangle (9%), Yokohama (7%), Continental (4%) и Michelin (2%).

Наибольший рост продаж среди новых шипованных покрышек показали шины бренда Continental. Их стали покупать чаще на 54%. Шипованный комплект от этого производителя в среднем стоил 13 000 рублей. На 9% активнее покупали шины Triangle, в среднем за 8 000 рублей в новом состоянии. Также в топ-3 — шины Michelin с ростом продаж на 3%. Такой комплект в среднем обходился в 64 000 рублей.

По доле продаж новых шипованных шин на первом месте — Pirelli (9%). Также в пятерке самых популярных — Yokohama (5%), Continental (3%), Triangle (2%) и Michelin (2%).