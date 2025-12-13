16+
Экономика и бизнес

"ПредприниМама": Минэкономразвития РФ и Авито открывают набор на онлайн-программу для женщин

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Минэкономразвития России и технологическая компания Авито запускают новый сезон образовательной онлайн-программы "ПредприниМАМА". Проект создан специально для мам, которые хотят начать или развить собственное дело. Участницы получат системные знания по основам предпринимательства, а также практические навыки для запуска бизнеса.

Организатор программы — Минэкономразвития России. Оператор — "Национальное агентство "Мой бизнес" при поддержке федеральной программы "Мама-предприниматель". Генеральным партнером проекта в этом году выступает компания Авито.

Обучение пройдет в дистанционном формате, что позволит совмещать его с заботой о детях. Доступ к видеоурокам и материалам будет сохраняться до конца февраля 2026 года. Все выпускницы, успешно завершившие обучение, получат сертификат.

Принять участие в обучении могут женщины с несовершеннолетними детьми, а также находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Обучение бесплатное. Подать заявку можно из всех регионов страны на официальном сайте проекта https://предпринимама.рф до 12 января 2026 года.

"Онлайн-трек "ПредприниМАМА" стал точкой роста для женщин, которые задумываются о собственном деле. Более пяти тысяч заявок и около тысячи успешно завершивших обучение в прошлом году — важные показатели, но для нас гораздо ценнее увидеть, как участницы превращают идею в первые осознанные шаги к собственному бизнесу. Сегодня "ПредприниМАМА" фактически выполняет роль предакселератора программы "Мама-предприниматель": здесь женщины получают опору в виде базовых знаний и одновременно доступ к современным практикам, которые помогают уверенно двигаться вперёд. Это пространство, где предпринимательские замыслы обретают форму и перспективу", — отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Образовательная программа построена по принципу "от идеи к первому заказу". В основной блок входят ключевые темы для старта: развитие предпринимательских навыков, генерация и проверка бизнес-идеи, построение бизнес-модели, основы маркетинга и продаж, финансовое планирование. После прохождения базового курса участницы смогут углубить знания в наиболее востребованных направлениях.

"В этом году Авито впервые стал партнером программы, чтобы на практике помочь женщинам в развитии их бизнеса. Наши эксперты проведут серию обучающих мероприятий, где разберут ключевые для начала своего бизнеса темы: от запуска проекта без вложений и анализа целевой аудитории до ценообразования и создания продукта, а кроме того, расскажут про уникальную специфику Авито как площадки для старта бизнеса — не маркетплейса, а классифайда. А чтобы обучение было максимально полезным, мы обязательно встретимся офлайн в нескольких регионах России. Мы считаем, что такая поддержка особенно актуальна, ведь, согласно нашему совместному исследованию с "Опорой России", почти каждая пятая предпринимательница выходит на оборот в миллион рублей уже через 1–2 года после старта, а 10% достигают этого результата в первый же год. При этом чаще всего женщины строят бизнес в сфере услуг и торговле — а наши мастер-классы созданы именно для того, чтобы дать им работающие инструменты для быстрого и уверенного роста", — отметил управляющий директор Авито Влад Федулов.

По данным Авито Услуг, за год число женщин в возрасте от 18 до 40 лет, которые развивают свое дело с помощью платформы, выросло на 7%. При этом профессиональные интересы женщин меняются. По-прежнему популярны сферы красоты и образования, но теперь всё больше женщин выбирают цифровую экономику и творческие профессии. Быстрее всего растёт число специалистов в IT, дизайне, маркетинге и организации мероприятий.

