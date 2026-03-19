В Самаре вновь перенесут срок повышения стоимости проезда в общественном транспорте

Срок действия тарифов на проезд в общественном транспорте, курсирующем по муниципальным маршрутам Самары, собираются продлить до лета. Об этом говорится в проекте постановления мэрии, который сейчас проходит оценку регулирующего воздействия.

В документе говорится, что решение принято на основании заключений департаментов транспорта и экономического развития. Профильная комиссия рекомендовала продлить срок действия тарифов до 31 мая 2026 года.

Бесплатный проезд для школьников хотят ввести в Самаре Мэрия Самары планирует организовать бесплатный проезд для школьников, следует из проекта постановления, опубликованного для экспертизы 16 февраля. Публичные консультации по нему завершатся 7 марта.

В последний раз стоимость проезда в Самаре повышали в январе 2025 года. При оплате наличными она составляет 40 рублей, транспортной или банковской картой — 37 рублей. Обладателям Карт жителя Самарской области доступны пакетные тарифы на 5-40 поездок. Стоимость пакета варьируется от 175 до 1300 рублей.

Изначально предполагалось, что эти тарифы будут действовать до конца 2025 года. Затем срок продлили до конца феврале, а впоследствии — до 31 марта 2026 года. В случае принятия постановления тарифы будут действовать минимум до лета. Но стоит ли ожидать их повышения, пока точно неизвестно.

Впрочем, Владимир Чичев до ухода с поста главы департамента транспорта Самары говорил, что произвести пересмотр тарифов планируется с учетом уровня инфляции.