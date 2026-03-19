В Самаре вновь перенесут срок повышения стоимости проезда в общественном транспорте

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Срок действия тарифов на проезд в общественном транспорте, курсирующем по муниципальным маршрутам Самары, собираются продлить до лета. Об этом говорится в проекте постановления мэрии, который сейчас проходит оценку регулирующего воздействия.

Фото: Александра Белова

В документе говорится, что решение принято на основании заключений департаментов транспорта и экономического развития. Профильная комиссия рекомендовала продлить срок действия тарифов до 31 мая 2026 года.

Бесплатный проезд для школьников хотят ввести в Самаре
Мэрия Самары планирует организовать бесплатный проезд для школьников, следует из проекта постановления, опубликованного для экспертизы 16 февраля. Публичные консультации по нему завершатся 7 марта.

В последний раз стоимость проезда в Самаре повышали в январе 2025 года. При оплате наличными она составляет 40 рублей, транспортной или банковской картой — 37 рублей. Обладателям Карт жителя Самарской области доступны пакетные тарифы на 5-40 поездок. Стоимость пакета варьируется от 175 до 1300 рублей. 

Изначально предполагалось, что эти тарифы будут действовать до конца 2025 года. Затем срок продлили до конца феврале, а впоследствии — до 31 марта 2026 года. В случае принятия постановления тарифы будут действовать минимум до лета. Но стоит ли ожидать их повышения, пока точно неизвестно.

Впрочем, Владимир Чичев до ухода с поста главы департамента транспорта Самары говорил, что произвести пересмотр тарифов планируется с учетом уровня инфляции. Почитайте его комментарий на этот счет.

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

