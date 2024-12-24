В Самаре утвердили новые тарифы на проезд в общественном транспорте

Администрация Самары опубликовала постановление, предусматривающее повышение стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте с 1 января 2025 года. Публикуем все обновленные расценки.

Тариф на перевозку пассажиров за наличный расчет увеличится с 38 до 40 рублей. При оплате проезда единой транспортной картой, банковской транспортной картой, бесконтактной банковской картой стоимость билета составит 37 рублей. Сейчас этот тариф равен 35 рублям.

Безлимитные транспортные карты также подорожают с 1 января:

единая — с 2175 до 2275 рублей,

студенческая — с 930 до 970 рублей;

школьника — с 700 до 730 рублей.

При этом стоимость проезда по карте школьника увеличится с 18,2 до 19 рублей, по студенческому проездному — 18,6 до 19,5 рубля. Для учащихся очных отделений учреждений профессионального образования доступны "пакеты" на 20 и 40 поездок стоимостью 375 и 750 рублей, соответственно (сейчас — 360 и 720 рублей).

Пакетные тарифы также будут доступны обладателям Карт жителя Самарской области. Они также увеличатся:

• 5 поездок — со 165 до 175 рублей;

• 10 поездок — с 325 до 340 рублей;

• 20 поездок — с 640 до 670 рублей;

• 40 поездок — с 1240 до 1300 рублей.

Комментируя увеличение стоимости проезда, руководитель департамента транспорта Сергей Маркин отметил, что тарифные ставки должны, с одной стороны, учитывать потребности пассажиров, с другой — давать возможность транспортным компаниям не только перевозить пассажиров, но и выплачивать на должном уровне зарплату сотрудникам:

"Только в муниципальных транспортных предприятиях трудоустроены 3,5 тыс. человек, а в городе работают еще три частных компании-перевозчиков. Мы постарались соблюсти баланс между интересами транспортников и смягчения индексации тарифа. Изменения не коснутся держателей социальных карт жителя Самарской области. Стоимость карты останется прежней — 270 рублей на 90 поездок".

Действовать тарифы будут до 31 декабря 2025 года.