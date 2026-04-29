Расписание пригородных речных маршрутов в Самарской области на 30 апреля и 1 мая

В четверг, 30 апреля, начинается движение судов на пригородных маршрутах "Самара – Гаврилова поляна", "Самара – Зольное" и "Самара – Винновка".
До Зольного 30 апреля судно отправится из Самары в 18:30. До Ширяево — в 8:30.
До Гавриловой поляны назначены два рейса — 7:45 и 19:30. Обратно — 17:20.
До Шелехмети из Самары отправятся суда в 8:15 и 18:00. Будьте внимательны при планировании поездки:
Уже 1 мая вводится новое расписание, сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.
Так, до Ширяево по субботам, воскресеньям, 1 мая, 11 мая из Самары отправится рейс в 7:30, а в 12:00 с Поляны им. Фрунзы. Обратные рейсы - 10:15 и 18:00.
