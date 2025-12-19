Повышение стоимости проезда в общественном транспорте Самары отложили

Мэрия Самары планирует продлить действие тарифов на проезд в общественном транспорте, курсирующем по муниципальным маршрутам. Проект постановления об этом сейчас проходит оценку регулирующего воздействия.
"Согласно решению тарифной комиссии рекомендовано продлить срок действия тарифов до 28 февраля 2026 года", — говорится в документе.
Судя по всему, после этой даты стоимость проезда всё-таки увеличится. В интервью Волга Ньюс глава департамента транспорта Владимир Чичев говорил, что произвести пересмотр тарифов планируется с учетом уровня инфляции.
В последний раз стоимость проезда в Самаре повышали в январе 2025 года. Сейчас при оплате наличными она составляет 40 рублей, транспортной или банковской картой - 37 рублей.
Обладателям Карт жителя Самарской области доступны пакетные тарифы на 5-40 поездок. Стоимость варьируется от 175 до 1300 рублей.
Последние комментарии
