Повышение стоимости проезда в общественном транспорте Самары отложили

Мэрия Самары планирует продлить действие тарифов на проезд в общественном транспорте, курсирующем по муниципальным маршрутам. Проект постановления об этом сейчас проходит оценку регулирующего воздействия.

"Согласно решению тарифной комиссии рекомендовано продлить срок действия тарифов до 28 февраля 2026 года", — говорится в документе.

Судя по всему, после этой даты стоимость проезда всё-таки увеличится. В интервью Волга Ньюс глава департамента транспорта Владимир Чичев говорил, что произвести пересмотр тарифов планируется с учетом уровня инфляции.

В последний раз стоимость проезда в Самаре повышали в январе 2025 года. Сейчас при оплате наличными она составляет 40 рублей, транспортной или банковской картой - 37 рублей.

Обладателям Карт жителя Самарской области доступны пакетные тарифы на 5-40 поездок. Стоимость варьируется от 175 до 1300 рублей.