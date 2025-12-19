16+
Общество

Повышение стоимости проезда в общественном транспорте Самары отложили

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Мэрия Самары планирует продлить действие тарифов на проезд в общественном транспорте, курсирующем по муниципальным маршрутам. Проект постановления об этом сейчас проходит оценку регулирующего воздействия.

Фото: Александра Ламзина
Владимир Чичев: "Основной объем перевозок в Самаре должны выполнять трамваи и троллейбусы" Владимир Чичев: "Основной объем перевозок в Самаре должны выполнять трамваи и троллейбусы"
Самара находится на пути развития транспортной системы. Какие проблемы предстоит преодолеть? Как продвигается модернизация общественного транспорта? Стоит ли ожидать повышения стоимости проезда? Какие развязки предлагается построить для решения проблемы пробок? Почему город решился на организацию платных парковок? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответил руководитель департамента транспорта Самары Владимир Чичев.

"Согласно решению тарифной комиссии рекомендовано продлить срок действия тарифов до 28 февраля 2026 года", — говорится в документе.

Судя по всему, после этой даты стоимость проезда всё-таки увеличится. В интервью Волга Ньюс глава департамента транспорта Владимир Чичев говорил, что произвести пересмотр тарифов планируется с учетом уровня инфляции. 

В последний раз стоимость проезда в Самаре повышали в январе 2025 года. Сейчас при оплате наличными она составляет 40 рублей, транспортной или банковской картой - 37 рублей.

Обладателям Карт жителя Самарской области доступны пакетные тарифы на 5-40 поездок. Стоимость варьируется от 175 до 1300 рублей. 

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

Открытие XXIV Форума добровольцев Самарской области

Открытие XXIV Форума добровольцев Самарской области

