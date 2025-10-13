В Самаре пройдет очный региональный этап конкурса "Моя профессия — ИТ"

Жителей Самарской области приглашаем к участию в очном региональном этапе Всероссийского конкурса "Моя профессия — ИТ" Президентской платформы "Россия — страна возможностей", который пройдет 23–24 октября 2025 г. на площадке ПГУТИ в Самаре (Московское шоссе, 77).

Основной темой сезона объявлен "Технологический суверенитет: технологии будущего — в наших руках". Именно сегодня стране как никогда необходимы практические решения, и конкурс станет уникальной площадкой, где участники смогут разработать проекты, направленные на развитие сервисов и создание отечественных аналогов на базе российских платформ.

"Всероссийский конкурс "Моя профессия — ИТ" — отличная возможность для молодых людей окунуться в сферу информационных технологий — сквозных технологий для достижения технологического суверенитета и лидерства нашей страны. Для нашего промышленного региона особенно важны информационные технологии, связанные с внедрением элементов искусственного интеллекта и современной робототехники. Ждем от участников конкурса оригинальных решений практикоориентированных задач в интересах промышленных предприятий", — отметил министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

Региональными кейсодателями выступят министерство науки и высшего образования Самарской области и научно-производственная компания "Сетецентрические Платформы".

Конкурс проходит в формате хакатона, где каждый участник может попробовать себя в ИТ, собрать команду и решать реальные задачи от партнеров проекта.

Участие можно принять по двум трекам:

— "школьники" — учащиеся 6-11 классов (от 12 лет);

— "специалисты" — студенты СПО и ВУЗов (с 16 лет) и молодые специалисты, заинтересованные в ИТ-сфере: дизайнеры, разработчики, тестировщики, аналитики и не только.

Дата проведения: 23–24 октября. Регистрация участников на площадке в 9:00. Регистрация участников по ссылке.

Очный региональный этап конкурса "Моя профессия — ИТ" проходит при поддержке правительства Самарской области.