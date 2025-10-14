В помощь автовладельцам: в Самаре открыли СТО с премиальным качеством обслуживания

Безопасность на дорогах начинается с надежного автосервиса. Особенно это актуально для Самарской области, входящей в топ-10 регионов России по количеству автомобилей: здесь зарегистрировано более 1,5 млн машин, а плотность автопарка достигает 355 машин на тысячу жителей. Обеспечить автовладельцев всем комплексом необходимых услуг призван первый сервисный центр под брендом G-Energy Сервис Рольф, который 14 октября начал работу в Самаре.

Это совместный проект двух крупнейших игроков рынка: отечественного производителя масел и технических жидкостей — компании "Газпромнефть-смазочные материалы" и автодилера — группы компаний "РОЛЬФ". Партнёры намерены создать федеральную сеть станций технического обслуживания нового формата, которая объединит экспертизу обеих компаний, сформирует современную инфраструктуру обслуживания и увеличит прозрачность рынка.

В ближайшие годы предполагается открыть 100 аналогичных станций по всей стране.

"Формат, в котором мы заходим в Самарскую область, позволит нам быстро тиражировать опыт открытия таких центров в других городах, чтобы предоставлять тот высокий уровень сервиса, который до этого дня был представлен только в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге", — рассказала генеральный директор ГК "РОЛЬФ" Светлана Виноградова.

Центр в Самаре стал пилотной площадкой. 63 регион был выбран как наиболее оптимальный с точки зрения развития проекта, так как здесь при высокой степени автомобилизации доля официальных дилеров в структуре рынка сервисных услуг не превышает 5%. А концепция проекта подразумевает, что автовладелец в любой точке страны может быть уверен: его автомобиль обслуживается по тем же стандартам, что и у официального дилера.

"Главная миссия нашего проекта — дать автовладельцу уверенность в том, что машина в дороге его не подведет, что ее механизмы надежны и работают безопасно. Для этого мы используем только те продукты, в которых уверены: масла, технические жидкости, смазки. Если мы говорим об автозапчастях, то это будут только те детали, производители и поставщики которых изначально гарантируют качество. Если мы говорим о диагностике автомобиля, то это будет самый точный анализ состояния двигателя. И, конечно, важной составляющей является возможность получить все необходимые услуги в одном месте", — пояснил генеральный директор компании "Газпромнефть-смазочные материалы" Анатолий Скоромец.

От качества автосервиса зависит срок успешной и безопасной эксплуатации автомобиля. Сегодня эксперты рынка фиксируют тенденцию, когда время владения машиной увеличивается. Если в 2022 году средний срок владения автомобилем составлял 6,4 года, то в 2025 году этот показатель составил уже 7, 5 лет.

По данным статистики, 68% всего автопарка в России — это машины, срок эксплуатации которых составляет 10 и более лет. Автопарк устаревает и нуждается в максимально эффективном сервисе, который теперь доступен и самарским автовладельцам.

G-Energy Сервис Рольф ориентирован на гарантийное и постгарантийное обслуживание автомобилей, включая экспресс-диагностику, замену технических жидкостей, шиномонтаж, мелкий ремонт и установку аккумуляторов. Все работы выполняются строго по регламентам автопроизводителей и сопровождаются годовой гарантией на все виды услуг.

"Мы начинаем с понятного, стандартного перечня работ. А затем будем более детально изучать, что нужно нашим клиентам. Но уже сейчас совершенно точно могу сказать, что в Самаре в качестве дополнительного сервиса мы запустим наш новый проект — "РОЛЬФ Автогарант", в рамках которого автовладельцы смогут провести полную диагностику машины с пробегом и проверить ее юридическую чистоту перед покупкой. Это решение обеспечит безопасность сделок купли-продажи между частными лицами", — уточнила Светлана Виноградова.

Она добавила, что в работе центра используется предиктивный подход к техническому обслуживанию. Это позволяет предотвращать поломки и снижать затраты на ремонт. Также клиенты могут отслеживать процесс обслуживания, хранить электронные документы и оплачивать услуги — в том числе частями — через мобильное приложение "Мой РОЛЬФ".

Поставки моторных масел и технических жидкостей на СТО "Газпромнефть-смазочные материалы" осуществляет напрямую с собственных заводов. Это гарантирует защиту от контрафактной и некачественной продукции. Ассортимент моторных масел компании насчитывает более 150 позиций для всех видов двигателей и условий эксплуатации.

"Газпромнефть-СМ" контролирует всю цепочку производства и реализации продукции — от разработки рецептур в собственном научно-исследовательском центре и выпуска на заводах до поставки потребителю.

"Наши масла и смазки производятся на основе так называемого базового масла третьей группы. Оно не канцерогенно, не содержит металлов, серы, азота, ароматики, что обеспечивает его экологичность. А в пакете самых современных присадок представлены образцы, которые прошли обкатку в самых сложных условиях: это и карьерные работы в горнорудной промышленности, и эксплуатация в условиях Крайнего Севера и в автогонках, когда используется сверхфорсированный режим в разных рельефах, например, на песке или в воде. Во всех этих случаях наши масла работают безупречно и надежно", — пояснил Анатолий Скоромец.

Поставку автозапчастей обеспечивает "РОЛЬФ", включая детали под собственной маркой РОСПАРТ. Поэтому комплектующие на 98% всегда в наличии с гарантией их высокого качества. В ассортименте представлены такие товарные группы как фильтры, тормозные системы, ремни и комплекты, подвеска и рулевое управление, щелочные стеклоочистители, лампы, свечи зажигания, датчики, технические жидкости.