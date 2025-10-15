16+
ИТ-холдинг Т1: Мультиагентные системы — шаг к сильному искусственному интеллекту

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В финансовой отрасли активная смена парадигмы: от простых RPA-ботов к интеллектуальным агентам, которые взаимодействуют между собой через специальные протоколы, а с человеком — с помощью естественного языка. ИИ-агенты ценны способностью кратно ускорять рутинные операции и повышать эффективность бизнес-процессов, однако до настоящего интеллекта, сопоставимого с человеческим (AGI), алгоритмам еще далеко. Об этом заявил Сергей Голицын, руководитель направления Т1 ИИ (входит в ИТ-холдинг Т1), выступая на сессии "Самостоятельные ИИ-агенты на финансовом рынке — утопия или реальность?" в рамках форума Finopolis-2025.

"Еще недавно простые нейросетевые модели запускались вручную, а сейчас мы перевели взаимодействие с ИИ-агентами в нативный языковой формат. Благодаря этому бизнесу удалось упростить работу с разрозненными данными, автоматизировать их обработку и в несколько сот раз ускорить операционные процессы. Однако это все еще лишь новшество в автоматизации. У ИИ-агента нет фундаментального понимания мира и собственной цели — это алгоритм, который действует в рамках заданных параметров", — объяснил Сергей Голицын.

Следующим шагом эволюции искусственного интеллекта эксперт назвал переход к мультиагентным системам, в которых ИИ-агенты смогут взаимодействовать между собой, уточнять задачи друг для друга, перестраивать аналитические модели.

"Как разработчик, мы переходим к выстраиванию цепочки агентов, которые не просто выступают исполнителями и передают результаты собственного анализа другим агентам, но интерпретируют данные по-своему, при необходимости меняют параметры моделей. Это метауровень координации, позволяющий усовершенствовать принятие решений", — сказал он.

Голицын подчеркнул, что мультиагентные системы окажут сильное влияние на корпоративный сектор. Они позволяют объединять данные из различных источников — хранилищ, BI-систем и облачных сервисов — и проводить их комплексную аналитику.

Вместе с тем, отметил эксперт, развитие таких архитектур требует особого регулирования. Поскольку мультиагентные решения будут напрямую влиять на финансовую устойчивость организаций и доверие к цифровым системам, необходима разработка стандартов их тестирования, мониторинга и оценки надежности.

"Мы движемся в сторону сильного искусственного интеллекта не через одномоментный прорыв, а через архитектурное развитие. Мультиагентные системы — это ключ к новому уровню искусственного интеллекта", — резюмировал Сергей Голицын.

