16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Екатеринбурге на технологической конференции обсудят будущее российского ИТ-рынка На страже ИТ-инфраструктуры: Т1 Облако улучшил сервис онлайн-анализа СУБД ИТ-холдинг Т1: нельзя откладывать внедрение ИИ в медицине ИИ требует все больше человеческой экспертизы Студенты разделили призовой фонд в 600 тыс. рублей на хакатоне в Нижнем Новгороде

ИТ Транспорт и связь

На страже ИТ-инфраструктуры: Т1 Облако улучшил сервис онлайн-анализа СУБД

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 223
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Обновления получил модуль PGAM (PostgreSQL Activity Monitor), входящий в состав продукта WatchDog — комплекса решений для сопровождения ИТ-инфраструктуры и информационных систем. PGAM позволяет проводить углублённый анализ систем управления базами данных (СУБД) в моменты аварий или нагрузочного тестирования — и автоматически указывает на объекты, параметры которых выходят за рамки "эталонных". Благодаря изменениям в логике запросов к базам данных и улучшению в области UI работа пользователей с модулем стала более удобной, а время ответа системы сократилось до 50%.

Функционал PGAM особенно актуален в контексте глобального тренда на растущий объём создаваемых данных. Аналитика показывает, что в 2024 году их количество достигло 149 зеттабайт в год, а уже к 2028 году этот показатель может увеличиться до 394 зеттабайт в год или свыше 1 млрд терабайт в день. Вопрос оперативной обработки и эффективного управления генерируемой информацией и  выходит на передний план для компаний из разных секторов экономики — как на мировом, так и на российском рынках.

Модуль PGAM, как часть комплексного продукта по контролю ИТ-инфраструктуры, полностью поддерживает все функции продуктов мониторинга активности СУБД PostgreSQL. Инструмент в реальном времени проводит анализ систем управления, при этом не требуя прямого доступа к серверу. В момент обращения пользователя он отслеживает проблемные и длительные запросы, блокировки, а также системные процессы. В результате PGAM оперативно обеспечивает разработчиков и администраторов информационной системы сведениями о состоянии баз данных.

Веб-интерфейс PGAM поделён на разделы и категории, что значительно упрощает работу с сервисом. В разделах представлена информация о блокировках, базах данных, кластерных сервисах и запросах. Элементы отображаются в виде дашбордов, отчётов и графиков с цветовой индикацией, которая помогает быстро выявлять проблемные зоны.

Недавние улучшения PGAM значительно повысили скорость и производительность работы модуля — теперь часть запросов к наблюдаемой базе данных выполняется параллельно. Помимо этого, исправленные системные ошибки и улучшенный пользовательский интерфейс, первично отображающий только самую нужную информацию, упростили опыт взаимодействия с инструментом и позволяют максимально оперативно получать доступ к интересующим данным. 

"Стабильность СУБД сегодня — это фундамент успешной работы любой компании, которая взаимодействует с большими объёмами данных. В ближайшие годы российский рынок СУБД будет расти опережающими общий ИТ-рынок темпами, а значит, всё большим компаниям понадобятся передовые инструменты для контроля систем обработки информации. Т1 Облако предоставляет такое решение: модуль PGAM автоматически находит корневые причины сбоев, сравнивая показатели с эталонными параметрами, основанными на лучших практиках и стандартах надёжности. Недавние улучшения производительности и UI повысили удобство и эффективность инструмента — и теперь позволяют ещё оперативнее реагировать на любые инциденты", — отметил Георгий Джабиев, коммерческий директор T1 Облако.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5