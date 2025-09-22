ИТ-холдинг Т1: человечество вступило в эру цифровых ассистентов

Еще недавно цифровая трансформация была громким стратегическим проектом, а теперь этот процесс идет в фоновом режиме в каждой компании и в каждом ведомстве. "Нет больше одного "ответственного за цифру" — цифровизация стала для бизнеса и государства обыденностью. А в ближайшие пять лет у каждого из нас будут цифровые ассистенты", — заявил на форуме "Облачные города БРИКС" руководитель направления ИИ в ИТ-холдинге Т1 Сергей Голицын.
В ходе дискуссии "Сдачи не будет. Финансовые технологии в мегаполисе" Сергей Голицын сформулировал ключевые тренды технологического развития на ближайшее время. Во-первых, развитие MLOps платформ, которые позволяют использовать инструменты ИИ и автоматизации без необходимости писать код. Во-вторых, рост мультиагентных систем, в которых цифровые ассистенты видят, слышат и читают одновременно. Наконец, бум программно-аппаратных комплексов с ИИ-алгоритмами, "вшитыми" прямо в устройства.
Задает эти тренды российский финтех, который по-прежнему занимает лидирующие позиции по скорости внедрения технологий ИИ и объемам инвестиций в них: "Объем денежных средств, которые будут вложены в искусственный интеллект со стороны финсектора, сравним с инвестициями всех остальных отраслей вместе взятых". По прогнозам Сергея Голицына, этот разрыв в ближайшие годы может увеличиваться.
"Самые интересные решения находятся "под капотом" — это ИИ для кибербезопасности и предотвращения сложных мошеннических схем. Такие технологии помогают анализировать поведение пользователей, выявлять аномалии и защищать человека и бизнес на уровне, который еще недавно был фантастикой", — сказал Сергей Голицын.
