Т1 Интеграция и "Лаборатория Касперского" объединяют усилия для защиты промышленности от киберугроз

Т1 Интеграция (входит в ИТ-холдинг Т1) и "Лаборатория Касперского" подписали соглашение о сотрудничестве в ходе международного форума Kazan Digital Week 2025. Стороны объединяют компетенции для повышения уровня информационной безопасности промышленных объектов.

Партнёрство нацелено на реализацию комплексных проектов для нефтегазового сектора, химической промышленности и электроэнергетики. Т1 планирует использовать решения "Лаборатории Касперского" в проектах по внедрению систем управления и автоматизации технологических и безопасных процессов предприятия, а "Лаборатория Касперского" обеспечит техническую поддержку на всех этапах жизненного цикла проектов — от проектирования и пилотирования до внедрения и сопровождения решений.

Первым этапом в рамках соглашения стало подтверждение совместимости продуктов Т1 Интеграция и "Лаборатории Касперского": ПАК АСУ ТП "СИЛАРОН" и Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks (KICS for Networks), решения для анализа трафика, обнаружения и реагирования на киберугрозы в промышленных сетях. Компании также договорились о совместном развитии продуктов, их доработке под требования заказчиков и апробации новых технологий.

"Наше сотрудничество с "Лабораторией Касперского" позволит решать одну из ключевых задач наших клиентов — обеспечение стабильной работы и надёжной защиты систем управления и автоматизации технологических процессов предприятий. Мы убеждены, что объединение сильных игроков рынка и подтверждение совместимости ПАК АСУ ТП "СИЛАРОН" и Kaspersky KICS for Networks особенно важно в условиях, когда уровень киберрисков не снижается, а требования к защите объектов КИИ только растут", — прокомментировал Михаил Книгин, исполнительный директор Т1 Интеграция.

"Промышленность остается одной из главных целей киберзлоумышленников. Мы активно развиваем решения для защиты отрасли и взаимодействуем с отечественными производителями АСУ ТП. Объединение усилий позволяет создавать продукты, которые не только обеспечивают стабильность технологических процессов, но и учитывают наиболее актуальные требования к информационной безопасности предприятий. Совместная работа с командой Т1 Интеграция станет новым этапом в повышении цифровой устойчивости российского индустриального сектора", — прокомментировала Анна Кулашова, вице-президент "Лаборатории Касперского" по развитию бизнеса в России и странах СНГ.

Подписание соглашения стало логичным шагом в развитии стратегического взаимодействия компаний — Т1 Интеграция обладает платиновым статусом партнёра "Лаборатории Касперского", что подтверждает высокий уровень технической экспертизы и активную работу с решениями вендора. Т1 Интеграция использует весь спектр технологий "Лаборатории Касперского" в проектах по модернизации информационной инфраструктуры крупнейших российских заказчиков, а также развивает на их базе собственные сервисы и решения в области информационной безопасности.