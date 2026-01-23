Бывший самарский министр Виктор Злобич трудоустроился в Севастополе

Виктор Злобич, который около полугода проработал министром цифрового развития и связи Самарской области, возглавил департамент цифрового развития Севастополя. Об этом сообщает правительство Севастополя.

"Профессионал с 12-летним стажем, который ранее работал заместителем губернатора и министром цифрового развития в других регионах", - так он представлен в пресс-релизе о назначении.

В том же релизе сообщается, что курировать работу Злобича будет замгубернатора Максим Ковалев, который также перешел в правительство Севастополя из правительства Самарской области. Ковалев с октября 2024 г. по июль 2025 г. занимал пост вице-губернатора Самарской области - руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции.

Напомним, в Самарской области Злобич трудился с января по август 2025 года. До этого он занимал должность заместителя губернатора Вологодской области по цифровому развитию.